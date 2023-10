Mannheimer Nachtwandel: ein friedliches Miteinander

per Mail teilen

Zwei Tage Kunst und Kultur für alle Sinne beim 17. Nachtwandel im Jungbusch. Über 90 Programmpunkte lockten zum Start 12.000 Menschen.

Der 17. Nachwandel in Mannheim hat begonnen. Der Start am Freitag war ein friedliches Miteinander und steht für die Vielfalt des Stadtteils Jungbusch.

Bunte Lichtinstallationen, Essen aus aller Welt, kulturelle Tänze, Ausstellungen von Nachwuchskünstlern, Hand lesen oder Pole-Dance-Shows boten am Freitag eine Vielfalt für groß und klein. Zum Start des zweitägigen Kunst- und Kulturfestivals kamen laut Polizei Mannheim rund 12.000 Menschen.

Entdeckungsreise durch vielfältigen Stadtteil Jungbusch

Am 27. und 28. Oktober gibt es an über 90 Programmpunkte an 70 Lokalitäten. Künstler und Kreativgruppen bespielen unterschiedliche Räume im Stadtteil mit Kunstausstellungen, Live-Musik, Straßenaktionen, Lesungen und kulinarischen Darbietungen. Der Jungbusch zeigt sich lebendig und vor allem vielfältig.

Das Programm findet von 19 Uhr bis Mitternacht im Stadtteil zwischen Innenstadt und Hafen statt. Der Nachtwandel ist auch dieses Jahr kostenlos, allerdings bitten die Veranstalter um einen Solidarbeitrag von 5 Euro. Dafür bekommt man einen Nachtwandel-Becher und muss beim Ausschank kein Pfand zahlen.

"Der Nachtwandel schafft Zugehörigkeit und sozialen Zusammenhalt, verbindet Kulturen und Lebenswelten und zeigt auf, welche Dynamik aus einem Vielfaltsstadtteil entsteht."

2003 hat das Kulturfestival im Mannheimer Jungbusch klein angefangen. Heute wird der Nachtwandel wie der höchste Feiertag gehandelt. Er steht laut den Veranstaltern auch für "die kulturelle Bedeutung des Nachtlebens und der Nachtökonomie, die von der Gastronomie vor Ort kreativ gestaltet wird".