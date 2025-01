Betrunkener in Schwetzingen bedroht Menschen mit Schusswaffe

per Mail teilen

Am Silvesterabend soll in Schwetzingen ein Mann mehreren Menschen eine Pistole vorgehalten und gedroht haben, sie zu erschießen. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand.

In Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) soll ein betrunkener Mann am Silvesterabend auf zwei Männer zugelaufen sein und mit einer Schusswaffe auf sie gezielt haben. Dann soll er gedroht haben, zu schießen, und lief weg, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Einsatzkräfte nahmen ihn später fest. Er lag hinter einem Auto, die Waffe unter dem Wagen.

Der betrunkene Mann wehrte sich den Angaben zufolge massiv mit Tritten gegen seine Festnahme. Nach Angaben der Polizei verbrachte er die Silvesternacht dann in einer Ausnüchterungszelle.

Pistole war nach ersten Erkenntnissen echte Waffe

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine echte Pistole handelt. Da der 46-Jährige im Besitz weiterer Waffen war, fuhr die Polizei noch in der Silvesternacht zu ihm nach Hause und stellte diese sicher. Der Mann soll an dem Abend weitere Menschen mit der Waffe bedroht haben. Die Polizei bittet Betroffene und Zeugen, sich zu melden.

Die Kripo Mannheim ermittelt jetzt gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Polizisten. Zudem wird die zuständige Waffenbehörde über den Vorfall informiert.