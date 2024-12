15-Jähriger schießt mit Softair-Pistole auf Frau in Mainz

Zwei Jugendliche sollen am Freitag mit Softairwaffen aus einem Parkhaus heraus auf Menschen geschossen haben - mindestens eine Frau wurde getroffen.

Die Frau und weitere Menschen standen gerade an einer Bushaltestelle, als die Schüsse aus dem gegenüberliegenden Parkhaus in der Augustusstraße, in der Nähe der Mainzer Universitätsmedizin, kamen. Die getroffene Frau hatte nach eigenen Angaben nach den Schüssen Schmerzen am Kopf und an den Beinen.

14- und 15-jährige Jugendliche aus Mainz gefasst

Die Polizei fasste in dem Parkhaus einen 15-jährigen Jugendlichen, nachdem dieser versucht hatte, zu flüchten. Nach Angaben der Polizei hatte er eine Softair-Waffe in seinem Rucksack. Außerdem hatte sich noch ein 14-Jähriger zwischen Autos versteckt, aber auch er wurde von der Polizei entdeckt.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Jugendlichen befragt. Der 15-Jährige habe gesagt, dass er alleine auf die Frau geschossen hätte. Der andere Jugendliche hätte sich nicht aktiv daran beteiligt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Immer wieder Vorfälle mit Softair-Waffen in der Region

Außerdem weist die Polizei darauf hin, dass das Schießen mit Softair-Waffen in der Öffentlichkeit nicht nur gefährlich ist, sondern auch strafbar sein kann. Immer wieder kommt es zu Vorfällen mit Luftdruckpistolen: Am Samstag hatte ein Mann in Bad Kreuznach seinen Nachbarn mit einer Softair-Pistole bedroht, weil der beim Renovieren zuviel Lärm gemacht habe.

Auch Anfang Dezember hatte ein Mann aus dem Fenster seiner Wohnung in der Mainzer Innenstadt mit einer Softair-Waffe geschossen.