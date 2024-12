In Mainz hat am Sonntagnachmittag ein Mann offenbar mit einer Softair-Waffe aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen. Dabei wurde ein Mann getroffen. Die Große Langgasse in der Mainzer Innenstadt blieb für Stunden gesperrt.

Für die Polizei in Mainz war es alles andere als ein besinnlicher zweiter Advent: Gegen Mittag hatten Tausende Menschen aus Syrien den Sturz der Assad-Regierung friedlich in der Mainzer Innenstadt gefeiert. Als sich Autokorsos und spontane Demonstrationen aufgelöst hatten, kam der Alarm: In der Mainzer Altstadt habe eine unbekannte Person möglicherweise auf einen Passanten geschossen. Dieser hatte laut Polizei eine deutliche Rötung im Gesicht. Schüsse ins Gesicht - Polizei sperrt Straße Weil die Lage zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar war, wurde ein Bereich der Großen Langgasse gesperrt. Die Polizei stieß dann bei ihren Ermittlungen auf einen 36-jährigen Mann. In seiner Wohnung wurde eine Softair-Waffe gefunden. Außerdem entdeckten die Einsatzkräfte, dass Fenster und ein Auto gegenüber der Wohnung des Mannes beschädigt wurden - eventuell durch Schüsse eben aus dieser Waffe. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Schreckschusspistolen und Softair-Waffen Schreckschusspistolen und Softair-Waffen sind laut Polizei frei verkäuflich, wenn sie eine gewisse Geschossenergie nicht überschreiten. "In den meisten Fällen sehen die Waffen echten Pistolen täuschend ähnlich und gelten demnach als Waffen, die den Anschein erwecken, echt zu sein", so ein Mainzer Polizeisprecher. Wer solche "Anscheinswaffen" in der Öffentlichkeit bei sich hat, begeht nach dem Waffengesetz eine Ordnungswidrigkeit. Es droht ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro. Schüsse in Mainz beobachtet? Wer eventuell von einem Schuss getroffen wurde oder Hinweise zu dem Vorfall geben kann, sollte sich mit der Kriminalpolizei Mainz (06131 65 33999) in Verbindung setzen.