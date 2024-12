Anlässlich des Machtwechsels in Syrien gibt es Feiern und Kundgebungen in Rheinland-Pfalz. In Mainz versammelten sich bis zu 5.000 Teilnehmende in der Innenstadt.

Nach 13 Jahren Bürgerkrieg in Syrien hat der Sturz der syrischen Assad-Regierung durch Oppositionsgruppen am Sonntag international für Aufsehen gesorgt. In Syrien und anderswo feiern Menschen. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es Aktionen. Video herunterladen (47,6 MB | MP4) Bis zu 5.000 Menschen versammeln sich in Mainz In Mainz versammelten sich am Nachmittag der Polizei zufolge bis zu 5.000 Menschen auf dem Schillerplatz. Angemeldet war die Demo demnach ursprünglich für etwa 100 Teilnehmer unter dem Motto "Gegen den Krieg in Syrien". Nach dem Sturz der syrischen Assad-Regierung am Sonntag haben sich dann offenbar mehr Menschen angeschlossen. Später gab es noch ein Autokorso mit etwa 35 Fahrzeugen. Autokorso mit 300 Fahrzeugen in Koblenz Auch in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz gibt es Reaktionen auf die Situation in Syrien. Nach Angaben der Polizei veranstalteten Sonntagnachmittag syrische Staatsangehörige einen Autokorso durch die Koblenzer Innenstadt. Koblenz Machtwechsel in Syrien Koblenz: Syrer feiern Sturz von Machthaber Assad mit Autokorso Zahlreiche Syrer feiern zur Stunde den Sturz von Machthaber Assad auch in Koblenz - mit einem riesigen Autokorso. 18:00 Uhr Die 80er SWR1 Rheinland-Pfalz Demnach fuhren mehr als 300 Fahrzeuge in Richtung Koblenzer Innenstadt. Der Aufzug wurde mit starkem Polizeiaufgebot begleitet, um die Verkehrsbehinderungen auf ein Minimum zu reduzieren. Vor die Porta Nigra in Trier kamen etwa 450 Menschen In Trier kamen vor der Porta Nigra etwa 450 bis 500 Menschen zusammen. Die Polizei sagt, es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Gegen 16:30 Uhr habe sich die Veranstaltung langsam aufgelöst. Nach Beendigung der Kundgebung kam es zu einem Autokorso in Trier und zu einer weiteren Spontanversammlung zur Lage in Syrien. Daran nahmen etwa 150 Menschen vor der Porta-Nigra teil. Syrer und Syrerinnen feiern in Kaiserslautern Vor dem Bahnhof in Kaiserslautern versammelten sich Syrer und Syrerinnen ebenfalls zu einer Feier. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um etwa 150 Menschen, die die Kundgebung zuvor angemeldet hatten. Auch hier gab es im Anschluss ein Autokorso mit etwa 30 Fahrzeugen. Versammlung auch in Landau Auch in Landau gab es eine Kundgebung. Etwa 70 Menschen hatten sich am Bahnhofsvorplatz versammelt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz verlief die Veranstaltung sehr friedlich.