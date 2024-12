Mann bedroht seinen Nachbarn in Bad Kreuznach mit Pistole

Am Samstagnachmittag hat ein Mann aus Bad Kreuznach seine Wohnung renoviert. Sein Nachbar fühlte sich vom Lärm gestört und bedrohte ihn mit einer Pistole.

Laut Polizei renovierte der 35-jährige Mann zusammen mit drei anderen am Samstagnachmittag seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach. Sein 34-jähriger Nachbar habe sich von den Geräuschen gestört gefühlt, so die Polizei. Deshalb bat der Mann seinen Nachbarn zunächst um Ruhe.

Mann zeigt wortlos Schusswaffe

Später kam er dann noch ein zweites Mal zu der Wohnung. Diesmal sagte der Mann allerdings nichts, sondern zeigte nur eine schwarze Schusswaffe und ging zurück in seine Wohnung.

Polizei mit mehreren Streifenwagen im Einsatz

Der bedrohte Nachbar rief daraufhin die Polizei. Die kam mit mehreren Streifenwagen zu dem Mehrfamilienhaus und konnte den betrunkenen Mann stellen. Er leistete keinen Widerstand.

Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung

Als die Beamten seine Wohnung durchsuchten, fanden sie eine schwarze, frei verkäufliche Luftdruckpistole. Sie entnahmen dem Mann eine Blutprobe und machten eine Gefährderansprache. Der 34-Jährige muss jetzt mit einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung rechnen.