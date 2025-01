In Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein 23-Jähriger nachts mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen. Als ein Mann ihn aufforderte, damit aufzuhören, stach der 23-Jährige zu.

Ein 23-jähriger Mann hat in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) einen anderen Mann lebensgefährlich mit einem Messer verletzt, teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim am Freitag mit. Dem Angriff war ein Streit vorausgegangen. Der 23-Jährige befindet sich jetzt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Begleiterin griff ein und wurde leicht verletzt

Der 23-Jährige hatte laut Staatsanwaltschaft in der Nacht von Montag, 30.12.2024, auf Dienstag mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Ein Mann stellte ihn zur Rede und sagte, er solle damit aufhören. Der 23-Jährige stach daraufhin mehrmals mit einem Messer zu. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er kurzzeitig in Lebensgefahr schwebte. Die Begleiterin des 23-Jährigen versuchte noch, ihn zurückzuhalten. Dabei wurde sie leicht an der Hand verletzt.

Schreckschusswaffen, Schwerter und Messer in Wohnung entdeckt

Die Polizei nahm den 23-Jährigen vorläufig fest. Als die Polizei seine Wohnung durchsuchte, fanden die Einsatzkräfte mehrere Schreckschusswaffen, Messer und Schwerter, darunter auch die mutmaßliche Tatwaffe.