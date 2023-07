Kinder und Jugendliche in Mannheim demonstrieren gegen Rassismus

Rund 500 Schülerinnen und Schüler gehen am Donnerstag in Mannheim auf die Straße. Unter dem Motto "Together we stand" wollen sie ein Zeichen gegen Diskriminierung und Hetze setzen.

Der Demonstrationszug, der am Donnerstag durch Mannheim läuft, soll weder zu übersehen noch zu überhören sein. Die Schülerinnen und Schüler wollen lautstark für mehr Freiheit und Gerechtigkeit demonstrieren. Die Idee dazu hatten die Schülervertretungen verschiedener Schulen im Rahmen des SMV-Cafes von 68DEINS! Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, Queerfeindlichkeit oder wenig Angebote für Menschen mit Behinderung seien nach eigenen Angaben Themen, die Schülerinnen und Schüler immer wieder beschäftigen. 500 Schülerinnen und Schüler ziehen durch die Innenstadt Die Schülerinnen und Schüler treffen sich um 11 Uhr vor dem Mannheimer Schloss und ziehen dann durch die Mannheimer Innenstadt bis zum Alten Messplatz. Im Anschluss werden gegen 12 Uhr alle Teilnehmenden auf dem Alten Messplatz zu einer Kundgebung zusammenkommen. Dort wird es Beiträge der Schülerinnen und Schüler, des Jugendbeirats sowie des Bürgermeisters für Bildung, Jugend und Gesundheit, Dirk Grunert, geben. Zudem laden verschiedene Infostände von Organisationen im Bereich Antidiskriminierung zu einem offenen Austausch ein.