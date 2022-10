Neuer Karlstorbahnhof in Heidelberg wird offiziell eingeweiht

per Mail teilen

Nach drei Jahren Bauzeit wird am Freitag der neue Karlstorbahnhof in Heidelberg eingeweiht. Das soziokulturelle Zentrum hat seinen Namen trotz des Umzugs behalten.

Der neue Karlstorbahnhof öffnet am Freitagabend erstmals seine Tore fürs Publikum. Der Umbau kostete rund 20 Millionen Euro. Seit 1995 hatte das sozio-kulturelle Zentrum seinen Standort am Karlstor in der Heidelberger Altstadt. Nun wurde auf dem Gelände der ehemaligen Campbell Barracks eine ehemalige Kutschenhalle umgebaut. Nun sind dort unter anderem die Vereine kulturcafé, Freier Theaterverein Heidelberg und Eine-Welt-Zentrum sowie das Karlstorkino untergebracht.

Bisher pro Jahr über 100.000 Besucher im Karlstorbahnhof Heidelberg

Karlstorkino - einer der Hauptanziehungspunkte des Heidelberger Karlstorbahnhofs SWR Karlstorbahnhof

Über 100.000 Besucher und Besucherinnen kommen nach Angaben der Verantwortlichen jedes Jahr zu den Veranstaltungen im Karlstorbahnhof. Zur Eröffnung an diesem Wochenende gibt es zahlreiche Theater- und Filmvorführungen, Poetry Slams und Konzerte.