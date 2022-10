Karlstorbahnhof Heidelberg eröffnet an neuem Standort

In Heidelberg wird am Freitag offiziell der neue Karlstorbahnhof übergeben. Nur eine Woche später nimmt das Kulturzentrum den Betrieb auf und legt mit seinem Programm los.

Neuer Standort des Karlstorbahnhof ist im Heidelberger Süden. Und zwar in den ehemaligen Stallungen der Campbell Barracks. Die Bauarbeiten für das Kulturzentrum hatten sich länger hingezogen als ursprünglich geplant. Bislang war das gesamte Herbstprogramm unter dem Vorbehalt geplant, dass etwaige Verzögerungen auf dem Bau die erhoffte Eröffnung Ende Oktober unmöglich machen könnten. Nun ist es aber soweit.

Projektkosten: Über 20 Millionen Euro

Über 20 Millionen Euro hat das gesamte Projekt die Stadt Heidelberg gekostet. Kino, Theater, Workshops, Konzerte und Partys - das alles gibt es im neuen Karlstorbahnhof. Im ersten Stock wird außerdem der "Klub K" in der Südstadt wieder belebt. Die offizielle Eröffnung mit einer großen Einweihungsparty ist für Freitag, 28. Oktober, geplant.

Erweiterungsbedarf bereits 2011 angemeldet

Das Soziokulturelle Zentrum Karlstorbahnhof in Heidelberg hatte bereits 2011 Erweiterungsbedarf angemeldet. Der Gemeinderat in Heidelberg hatte schließlich 2015 den Umbau einer ehemaligen Reithalle auf dem Gelände der "Campbell Barracks" in der Heidelberger Südstadt beschlossen. Damit liegt der neue Standort des Karlstorbahnhofs zentral in einem durch die Konversion ehemaliger Militärflächen stark wachsenden Stadtquartier. Baubeginn war im November 2019.