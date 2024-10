Känguru sitzt an Bushaltestelle in Grasellenbach

Eine Autofahrerin traute mitten in der Nacht kaum ihren Augen: An einer Bushaltestelle im südhessischen Grasellenbach saß ein Känguru und verspeiste genüsslich Äpfel.

Diesen Anblick wird die Autofahrerin wohl nicht so schnell vergessen: Als sie in der Nacht zum Freitag gegen 0:30 Uhr an einer Bushaltestelle in Grasellenbach (Kreis Bergstraße) vorbei fuhr, saß davor ein Känguru und malmte Äpfel. Die Fahrerin rief die Polizei, weil sie - so steht es wörtlich im Polizeibericht - "sicher war, keine alkoholischen Getränke oder sonstige berauschende Mittel konsumiert zu haben und auch Halluzinationen ausschloss".

Das Känguru auf nächtlicher Tour durch Grasellenbach Polizei

Känguru fährt im Streifenwagen zum Bergtierpark

Die Beamten nahmen das Känguru anschließend an Bord ihres Streifenwagens und lieferten es zunächst im Bergtierpark Fürth-Erlenbach (Kreis Bergstraße) ab. Dort sollte es die Nacht verbringen.

Gegen 4:00 Uhr meldete sich dann eine 54 Jahre alte Frau aus Grasellenbach bei der Polizei, weil sie ihr Känguru als vermisst melden wollte. Dem Tier geht es laut Polizei gut, das Veterinäramt wurde eingeschaltet und prüft nun, ob die Frau das Tier überhaupt halten darf.