Sie ähnelt einem fahrenden Palmengarten: Ab Mittwoch fährt die "Grüne Bahn" durch Mannheim. Sie soll auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN aufmerksam machen.

Die "Grüne Bahn" ist eine Initiative des Nachhaltigkeitsprojekts #17Ziele in Zusammenarbeit mit der Bundesgartenschau und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv). Bis zum 18. Juni fährt sie täglich zwischen 10 und 18 Uhr auf der Mannheimer Ringlinie, eine Runde dauert etwa zwölf Minuten.

Mannheim: Dschungelbahn für Nachhaltigkeit

Farne, Bananenstauden und Eukalyptus-Pflanzen hängen von den Stangen, an denen sich sonst Passagiere festhalten. Auf dem Boden ist grüner Teppich verlegt und überall sind Pflanzen in der alten rnv-Bahn, die nach 50 Jahren nochmal einen Einsatz erlebt: als Dschungelbahn im Zeichen der Nachhaltigkeit.

In Mannheim rollt eine "Grüne Straßenbahn". SWR

Denn Ziel der Aktion ist, die zentrale Rolle des öffentlichen Nahverkehrs im Klimaschutz hervorzuheben. Ein wichtiger Bestandteil, um die 17 Ziele der UN von 2015 zu erreichen.

Rund 50 Gäste passen neben den Pflanzen in die Bahn, barrierefrei ist sie nicht. Es seien aber immer zwei Mitarbeitende der rnv an Bord, die im Bedarfsfall aushelfen könnten, so die Initiatoren des Projekts.

Die "Grüne Bahn" rollt bis zum 18. Juni täglich zwischen 10 und 18 Uhr durch die Mannheimer Innenstadt. SWR

Was passiert mit den Pflanzen?

Für die Pflanzen ist die Reise nach dem 18. Juni nicht zu Ende: Im Austausch gegen eine kleine gute Tat oder eine Idee für eine nachhaltige Zukunft werden die Pflanzen am 18. Juni auf dem Betriebsgelände der RNV an Bürgerinnen und Bürger verschenkt, so Christian Mäntele von #17Ziele. Dafür kann man sich vorher hier anmelden.