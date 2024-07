per Mail teilen

Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim hat die neuen Trikots vorgestellt. Das Besondere: Hauptsponsor ist das Mannheimer Warenhaus Galeria, das neuerdings Waldhof-Präsident Beetz gehört.

Das Mannheimer Warenhaus Galeria ist neuer Kooperationspartner des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Der Verein und sein Präsident, der Unternehmer Bernd Beetz, stellten am Freitag die Trikots für die neue Saison vor.

Galeria und Waldhof Mannheim beide finanziell angeschlagen

Die finanzielle Situation sehe weder für den Fußballverein SV Waldhof Mannheim noch für Galeria rosig aus, so Beetz wörtlich. Er hatte die angeschlagene Warenhauskette Galeria - vormals Galeria Karstadt Kaufhof - erst vor kurzem nach deren Insolvenz zusammen mit einem US-Investor übernommen. "Aber wir werden uns da rauskämpfen", sagte Bernd Beetz am Freitag in Mannheim bei der Vorstellung der neuen Trikots.

Ich bin emotional hochberührt.

Bernd Beetz sagte, er sehe eine große Zukunft für den Mannheimer Kaufhof. Der Erhalt der Mannheimer Filiale war erst vor Kurzem gesichert worden. Der Mannheimer Investor und Projektentwickler Egon Scheuermann hatte die Immobilie des Kaufhofs am Paradeplatz gekauft und angekündigt, die vormals extrem hohe Miete für das Gebäude zu senken.

Mannheimer Oberbürgermeister Specht zufrieden

Auch der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) zeigte sich über den neuen Kooperationspartner des Vereins hocherfreut. Er habe einen engen Bezug zum Waldhof Mannheim. Er sei seit 52 Jahren Vereinsmitglied und habe in seiner Jugend dort selbst gespielt, genauso wie sein Vater, sagte er am Freitag.

Der Waldhof ist für mich ein Stück Heimat. Und auch Galeria ist ein Stück Heimat im Herzen von Mannheim direkt am Paradeplatz.