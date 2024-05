Rettung für Galeria Kaufhof in Mannheim in Sicht

Für den Mannheimer Standort von Galeria Karstadt Kaufhof am Paradeplatz gibt es eine Zukunft. Ein Investor will das Haus übernehmen.

Es ist ein Käufer für das Kaufhaus gefunden worden, bestätigte ein Sprecher der Investmentgesellschaft BB Kapital dem SWR. Sie gehört dem Mannheimer Bernd Beetz. Er hat Galeria Karstadt Kaufhof zusammen mit dem US-Investor NRDC Equity Partners übernommen.

Möglicherweise werde der Kaufvertrag noch am Mittwoch unterzeichnet. Der Name des Käufers ist noch nicht öffentlich. Das Gebäude am Paradeplatz solle für Galeria übernommen und der Mietvertrag angepasst werden. Über die neue Entwicklung hat zuerst der Mannheimer Morgen berichtet.

Hohe Miete als Problem

Der Kaufhof am Paradeplatz sollte ursprünglich Ende August geschlossen werden, so wie weitere 16 Standorte in Deutschland. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Mannheim hätten ihre Arbeitsplätze verloren. Das Hauptproblem der Filiale in Mannheim war nach Angaben des Betriebsrats die hohe Miete an die insolvente Signa-Gruppe des Unternehmers René Benko.

Übergabe von Unterschriften für den Erhalt des Standorts in Mannheim. SWR

Signa-Gruppe noch Eigentümer

Am 28. Mai soll eine Gläubigerversammlung entscheiden, ob das vorgelegte Galeria-Konzept von Bernd Beetz und seinem Partner zur Übernahme des gesamten Unternehmens Galeria Kaufhof angenommen wird.

Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) hat sich nach eigenen Angaben für den Erhalt der Filiale eingesetzt. Die Mannheimer SPD hatte angekündigt, sich im Stuttgarter Landtag für den Erhalt der Mannheimer Filiale einzusetzen.