"Friedensbündnis Heidelberg" demonstriert gegen Krieg

Rund 120 Menschen demonstrierten am Samstagnachmittag in Heidelberg, um gegen Krieg. Laut Polizei verlief der Protest des "Friedensbündnis Heidelberg" friedlich.



Mit bunten Plakaten und Bannern sind am Samstagnachmittag rund 120 Demonstrantinnen und Demonstranten vom Bismarckplatz, durch die Hauptstraße bis zum Ebertplatz gezogen. Einige haben bunte Tücher in den Händen getragen mit der Aufschrift "Peace" für Frieden. Oder "Kriege beenden! Sofortiger Waffenstillstand - in der Ukraine, in Gaza und anderswo!" Oder "Abrüsten statt Aufrüsten" - Das Friedensbündnis Heidelberg spricht sich ganz klar gegen Rüstungsexporte und Militärhilfen aus, so heißt es in einer Mitteilung des Friedensbündnis Heidelberg.

Teilnehmende der Friedensdemo in Heidelberg gingen am Samstag für den Frieden auf die Straße SWR

Politik statt Waffen sprechen lassen

Die Waffen müssten schweigen, heißt es in einer Mitteilung der Friedensgruppe. Waffenexporte und Eskalationspolitik würden die Kriege verschärfen und verlängern. Die Ausgaben für das Militär müssten gesenkt werden. Stattdessen sollen die Milliarden in soziale Ausgaben investieren werden, so in der Mitteilung weiter.