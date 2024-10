Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) feiert am Freitag die Eröffnung eines neuen Gebäudes für den Maßregelvollzug. Erwartet wird auch Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne).

Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat am Freitag Grund zu Feiern: Am Mittag wird ein neues Gebäude für den Maßregelvollzug offiziell eingeweiht. Dazu wird unter anderem Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) erwartet.

Der 40 Millionen Euro teure Neubau ist notwendig, weil die Zahl der psychisch kranken Straftäter nach Angaben des Landes seit Jahren steigt. In dem Neubau sollen ab Anfang November 54 Patienten behandelt werden. Ein Großteil von ihnen ist an Schizophrenie erkrankt.

Keine Suchtkranken im PZN

Suchtkranke Straftäter werden nicht in Wiesloch behandelt, sondern beispielsweise im ehemaligen Gefängnis "Fauler Pelz" in Heidelberg. Das PZN Wiesloch ist für die Landgerichtsbezirke Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe und Mosbach zuständig.