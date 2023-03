Staatsanwaltschaft Mannheim: Ermittlungen zum Brand in Kauffmannmühle eingestellt

Die Mannheimer Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zum Brand der Kauffmannmühle eingestellt. Das Feuer hatte das leerstehende Gebäude im Stadtteil Jungbusch weitgehend zerstört.

Die Ermittler konnten eigenen Angaben zufolge weder die Brandursache finden noch gebe es weitere Ansätze zur Ermittlung, deshalb die Einstellung des Verfahrens, teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim mit.

Ruine ist einsturzgefährdet

Von der denkmalgeschützten Mühle im Mannheimer Stadtteil Jungbusch ist heute, fast zwei Monate nach dem Brand, nicht mehr viel übrig. Die Ruine ist einsturzgefährdet, deshalb hat die Stadt die Außenfassade größtenteils abreißen lassen.

Kauffmannmühle soll wieder aufgebaut werden

Die Kauffmannmühle in Mannheim war vor dem verheerenden Feuer Anfang Februar verkauft worden. Neue Eigentümerin der ausgebrannten Kauffmannmühle ist die Unternehmensgruppe "Forum Bauträger" in Rastatt. Sie will das Haus originalgetreu wieder aufbauen lassen, teilte sie dem SWR mit. Geschäftsführer Thomas Gaiser sagte, er wolle das Gebäude in den "alten Zustand versetzen".