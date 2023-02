Wiederaufbau der Kauffmannmühle trotz schwerer Brandschäden?

Die Kauffmannmühle in Mannheim war vor dem verheeren Brand Anfang Februar verkauft worden. Der neue Eigentümer will das Haus originalgetreu wieder aufbauen.

Neue Eigentümerin der ausgebrannten Kauffmannmühle in Mannheim ist die Unternehmensgruppe "Forum Bauträger" in Rastatt. Sie will das Gebäude in den "alten Zustand versetzen", sagte Geschäftsführer Thomas Gaiser im SWR-Interview.

Von der denkmalgeschützten alten Kauffmannmühle im Mannheimer Stadtteil Jungbusch ist nach dem Brand Anfang Februar nicht mehr viel übrig. Wegen akuter Einsturzgefahr hat die Stadt die Außenfassade größtenteils abgerissen.

Das Innere des Gebäudes wurde komplett zerstört, die Fassade dann weitgehend abgerissen worden SWR

Forum Bauträger mit Denkmalschutz-Erfahrung

Forum Bauträger hat das Gebäude zum kommenden Oktober hin erworben. Der alte Eigentümer Reinhard Suhl ist aber noch komplett zuständig, da die Eigentumsübertragung noch nicht stattgefunden hat. Das Unternehmen Forum Bauträger aus Rastatt hat Erfahrung mit denkmalgeschützten Objekten, hat nach eigenen Angaben eine Schwesternschule in Koblenz saniert und auch frühere Objekte der französischen Streitkräfte.

Den alten Zustand der Kauffmannmühle in Mannheim wieder herzustellen, sei machbar - in Absprache mit dem Denkmalschutz und dem Bauamt der Stadt Mannheim.

"Das Ansinnen von uns ist, das ist unsere Berufung, wieder originalgetreu aufzubauen, das trauen wir uns zu."

Es sollen Wohnungen in dem Gebäude entstehen, wie auch schon vorher geplant. Die Baugenehmigung sei zehn Jahre alt und sei mehrfach verlängert worden. Deshalb seien auch keine Wohnungen zu einem besonders niedrigen Mietpreis geplant.