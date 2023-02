Großbrand in Mannheim: Abbruch soll noch in der Nacht starten

In Mannheim brennt ein historisches Gewerbegebäude. Die Feuerwehr hat die Lage zwar unter Kontrolle, doch die Einsturzgefahr ist hoch. Ein kontrollierter Abriss steht kurz bevor.

In Mannheim droht ein brennendes Gewerbegebäude einzustürzen. Zwar haben Feuerwehrleute das Feuer in einem Teil der Kauffmannmühle, einem historischen Bau im Stadtteil Jungbusch, seit etwa 18 Uhr unter Kontrolle. Doch es herrscht akute Einsturzgefahr, wie die Stadt mitteilte. Die Einsatzkräfte können das Innere deshalb nicht betreten. Das Gebäude wird über mehrere Drehleitern von außen gelöscht. Wegen der starken Rauchentwicklung haben die Warnapps Katwarn und NINA Alarm ausgelöst. Verletzt wurde laut Stadt niemand.

SWR-Reporterin Susanne Beßler hat vor Ort mit Thomas Näther, dem Leiter der Feuerwehr, und mit Christian Specht (CDU), dem Ersten Bürgermeister Mannheims, gesprochen:

Massive Einsturzgefahr nach Gebäudebrand in Mannheim

Zeitweilig waren 90 Feuerwehrleute und 120 Polizeikräfte im Einsatz. Das Feuer hatte sich über mehrere Stockwerke ausgebreitet. Auch der Dachstuhl war betroffen. Das Gebäude war schon vor dem Brand einsturzgefährdet und zur Sanierung vorgesehen. Durch das Feuer sei die Einsturzgefahr nun massiv.

Die Feuerwehr plant gemeinsam mit einem Abrissunternehmen deshalb, noch in der Nacht mit einem kontrollierten Abriss zu beginnen. Laut Thomas Näther, dem Leiter der Feuerwehr, sei der nächste Schritt die Vorbereitung des Abrisses. Das hänge aber auch vom Verlauf der Löscharbeiten und der Koordinierung mit den Abrissarbeiten ab.

Umliegende Häuser evakuiert - Menschen teils in Hotels untergebracht

Aus Sicherheitsgründen wurden die umliegenden Häuser evakuiert. Die betroffenen 150 Anwohnerinnen und Anwohner haben laut Polizei in einer nahegelegenen Turnhalle Unterschlupf gefunden. Laut Christian Specht (CDU), dem Ersten Bürgermeister Mannheims, werde geprüft, ob einige von ihnen noch am Abend in ihre Häuser zurück könnten. Andere würden in Hotels und Pensionen untergebracht. Wichtige Medikamente seien aus den Häusern geholt worden. Die Anlaufstelle bleibe erhalten, falls Menschen beispielsweise von Spätschichten nach Hause kommen.

Löscharbeiten in Mannheim nur von außen möglich

"Die Einsatzstelle ist sehr gefährlich", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Stücke der Fassade seien teilweise heruntergestürzt und hatten Feuerwehrleute gefährdet. Das Großaufgebot der Rettungskräfte war zudem auch mit dem Löschen an umliegenden Stellen beschäftigt.

Die Brandbekämpfung ging den Angaben nach nur schleppend voran, da sich wegen der Einsturzgefahr des Gebäudes keine Feuerwehrleute im Inneren aufhalten können. Die Löscharbeiten fanden vor allem mit Drehleitern zunächst nur von außen statt.

Hinweis an Bevölkerung: Fenster und Türen geschlossen halten

Viele Menschen hätten den Einsatz behindert, weil sie über den nahegelegenen Neckarkanal durch die Absperrung gelangen wollten. Die Polizei warnte davor, den Bereich zu betreten. Außerdem bat sie Anwohnerinnen und Anwohner darum, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden.

Das Gebiet war laut Polizei weiträumig abgesperrt, der Verkehr entsprechend beeinträchtigt. Die Schadenshöhe und die Brandursache könnten noch nicht abgeschätzt werden. Der Einsatz werde wohl noch die ganze Nacht andauern, vermuten Einsatzkräfte.