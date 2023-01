Großbrand Bäckerei Rutz: Die Brandursache bleibt unklar

Die Ermittlungen wegen des Brandes der Großbäckerei Rutz in Walldorf sind beendet. Die Brandursache bleibt unklar. Die Bäckerei war am 25. Dezember niedergebrannt.

Nach Angaben der Polizei seien die Schäden am Gebäude der Bäckerei Rutz in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) so groß, dass keine Ursache mehr festzustellen ist. Die Gebäudeversicherung und die Betriebsunterbrechungsversicherung würden trotz unklarer Brandursache den Schaden regulieren, sagte der Eigentümer der Bäckerei, Eugen Rutz, auf SWR-Anfrage. Der Sachschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei mehrere Millionen Euro.

Produktion in anderen Bäckereien

Das Unternehmen lässt jetzt mit eigenen Mitarbeitern in anderen Bäckereien produzieren und ist weiter auf der Suche nach einer Ersatzproduktions-Stätte in der Region.

Eine Großbäckerei hat am ersten Weihnachtsfeiertag in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) in Flammen gestanden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/PR-Video | Rene Priebe

Sanierungsfirma bereits im Einsatz

In der ausgebrannten Backstube in Walldorf ist eine Sanierungsfirma im Einsatz. Sie hat die einsturzgefährdeten Bereiche gesichert und sich um verderbliche Waren gekümmert. Die Firma Rutz mit ihren rund 280 Beschäftigten betreibt rund zwei Dutzend Filialen in der Rhein-Neckar-Region mit Schwerpunkt in Walldorf und Wiesloch.