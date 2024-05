Doppel-Betrug in Schwetzingen: Falsche Polizisten nehmen falschen Handwerker fest

Immer wieder fallen Menschen auf falsche Handwerker oder Polizisten herein. In Schwetzingen haben Betrüger jetzt beide Maschen kombiniert und so Bargeld und Schmuck gestohlen.

Dass sich Betrüger als falsche Handwerker oder Polizisten ausgeben, ist seit längerem bekannt. Bei einem Fall in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) haben die Diebe jetzt beide Betrugsmaschen kombiniert und so einer Seniorin mehrere Tausend Euro Bargeld und Schmuck gestohlen. Nach dem falschen Handwerker klingelten die falschen Polizisten Bei einer 83-jährigen Seniorin aus Schwetzingen gab am Donnerstag ein vermeintlicher Handwerker vor, den Wasseranschluss im Bad kontrollieren zu müssen. Währenddessen stahl ein Komplize Schmuck und Bargeld aus der Wohnung. Kurz darauf klingelte es erneut bei der Frau und zwei angebliche Polizisten standen vor der Tür. Sie gaben vor, den falschen Handwerker festnehmen zu wollen. Erst als alle weg waren, bemerkte die Rentnerin den Diebstahl. Neue Betrugsmasche kombiniert laut Polizei Bekanntes Die Polizei spricht gegenüber dem SWR von einem neuen Vorgehen der Betrüger. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mannheim sagte, es habe ihres Wissens erst ein bis zwei ähnliche Fälle gegeben in der Region. Das Vorgehen sei eine Steigerung der bislang bekannten Betrugsmaschen. Sie vermutet, dass die Täter mit dem doppelten Betrug entweder sicherstellen wollten, dass sie genug Zeit haben, die Beute wegzuschaffen oder dass sie verhindern wollten, dass die Frau Verdacht schöpft und den Diebstahl erkennt. Immer wieder fallen Menschen auf Betrüger an der Haustür herein. Vergangene Woche überlisteten Kriminelle eine Mannheimer Seniorin mit einem Anruf einer vermeintlichen Bank. Die Rentnerin wurde laut Polizei durch eine geschickte Gesprächsführung überzeugt, einem Kriminellen mehrere Tausend Euro in Bargeld an der Haustür zu übergeben. Die Diebe erzählten der Seniorin, dass sie eine Falschgeldkontrolle durchführen müssten.