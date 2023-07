per Mail teilen

Die Mannheimer Bundesgartenschau zieht Halbzeitbilanz. Die allermeisten Gäste seien zufrieden, heißt es. Kritik kommt vom Hotel und Gaststättenverband.

Die Bundesgartenschau in Mannheim zieht nach der Hälfte eine positive Bilanz. In den ersten 89 Tagen seien über eine Million Besucher auf der BUGA empfangen worden. Außerdem seien rund 81.000 Dauerkarten verkauft worden. Laut BUGA ist jeder vierte Besuch in Mannheim durch die Gartenschau motiviert.

Zweite Besucherumfrage der BUGA-Besucher positiv

Laut der zweiten Besucherumfrage verstehen die Besucherinnen und Besucher die Aufteilung der BUGA in die zwei Bereiche Luisenpark und Spinelli-Gelände. Auch seien 95 Prozent der Gäste mit ihrem Besuch zufrieden. Das Schwerpunkt-Thema Nachhaltigkeeit kommt bei den Besuchern durchaus an, sagt BUGA 23-Chef Michael Schnellbach.

Laut der Umfrage besuchen die Menschen im Luisenpark am liebsten das Pflanzenschauhaus, den chinesischen Garten und die Pinguine. Im Spinelli-Park sind die U-Halle mit den Blumenhallenschauen und die Ausstellung zur Vertikalbegrünung beliebt.

Hauptattraktion auf der Mannheimer BUGA: Die Seilbahn zwischen Luisenpark und Spinelli SWR

Die Seilbahn, die beide Parks miteinander verbindet, finden fast alle Besucherinnen und Besucher sehr gut. Die Umfrage wurde durch die ift GmbH im Auftrag der BUGA durchgeführt. Dass die Seilbahn auch nach der Bunddesgartenschau in Mannheim bleiben kann, ist ausgeschlossen, sagt OB Peter Kurz (SPD). Eine solche Verbindung mache ohne die BUGA keinen Sinn.

Viele Besucher kommen mit dem ÖPNV zur BUGA nach Mannheim

Nach Angaben der BUGA sind nur 34 Prozent der Gäste mit dem Auto angereist. Fast die Hälfte der Besucherinnen und Besucher, rund 49 Prozent, kommen hingegen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

"Dass so viele Menschen dies (den ÖPNV) nutzen, zeigt, dass sich der Nachhaltigkeitsgedanke der BUGA 23 sich auch auf die Besucherinnen und Besucher übertragen hat."

BUGA Mannheim erwartet positive finanzielle Bilanz

Die Bundesgartenschau-Gesellschaft erwartet am Ende der BUGA, einen Gewinn zu erwirtschaften. Nach Angaben der Verantwortlichen betragen die Kosten der gesamten Gartenschau inklusive Seilbahn rund 60 Millionen Euro. Bislang seien schon circa 33 Millionen Euro erwirtschaftet worden.

Eingangsbereich des Spinelli-Geländes SWR

Zahlreiche BUGA-Veranstaltungen im Sommer

Ab Ende Juli wird es nach Veranstalterangaben einige kulturelle Highlights auf der BUGA geben. Der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan wird zweimal auf der Bundesgartenschau auftreten. Außerdem stehen Konzerte von Beatrice Egli, GReeeN und DJ Dominik Eulenberg auf dem Programm.

Hotel und Gastronomie: Explosion der Gästezahl bleibt aus

Der Hotel und Gaststättenverband DEHOGA zieht dagegen eine gemischte Bilanz zur BUGA-Halbzeit. Maik Neuhaus vom DEHOGA Rhein-Neckar sagte, es gebe zwar die eine oder andere zusätzlich Übernachtung. Von einer Explosion der Gästezahlen könne man aber nicht sprechen. Er hofft nun auf Gäste aus Bundesländern, in denen die Ferien noch nicht begonnen haben.

Blumenkübel auf Spinelli SWR

Ursprünglich hatten die Veranstalter mit rund 200.000 zusätzlichen Übernachtungen durch die Bundesgartenschau gerechnet. Allerdings kommen laut DEHOGA die meisten Gäste nur für einen Tagesbesuch.

BUGA-Chef Schnellbach widerspricht den Vorwürfen. Laut den Zahlen der BUGA würden in Mannheim im Jahr 2023 rund 22 Prozent mehr Menschen übernachten als im Vorjahr. Zudem liege die Zahl um 18,9 Prozent höher als im Spitzenjahr 2019.

Die Eröffnung der Unterwasserwelt im Mannheimer Luisenpark verzögert sich weiter SWR

Luisenpark-Highlight Unterwasserwelt weiterhin nicht geöffnet

Die Parkmitte im Luisenpark ist weiterhin nicht vollständig. Denn die Unterwasserwelt ist auch nach 89 Tagen BUGA nicht geöffnet. Grund für die Verzögerung sind laut BUGA-Geschäftsführer Schnellbach Stoffe in der Beckenabdichtung der Aquarien, die für Fische giftig sind.

Man wolle die Tiere keinem unnötigen Risiko aussetzen. Schnellbach geht aktuell von einer Eröffnung Ende August aus.