Fast drei Monate nach ihrer Eröffnung hat die Bundesgartenschau in Mannheim am Sonntag den einmillionsten Besucher empfangen. Er wurde vom Oberbürgermeister begrüßt.

Der einmillionste Besucher auf der Bundesgartenschau in Mannheim ist der Deutsch-Italiener Peter Hinz. Am Sonntag gegen 14:45 Uhr begrüßten ihn Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und der Geschäftsführer der BUGA GmbH Michael Schnellbach am Haupteingang zum Spinelli-Gelände.

Besucher völlig überrascht vom großen Empfang

Peter Hinz, der eigentlich in Eile auf das Gelände wollte, war von seiner Ehrung und der dazugehörenden Begrüßung vollkommen überrascht. Der 39-Jährige in Mannheim lebende Musiker und Musikerzieher war auf dem Weg zu einer Aufführung mit Kindern auf einer der Bühnen auf dem BUGA-Gelände. Er hatte bereits in den vergangenen Wochen mehrfach an Veranstaltungen mitgewirkt. Mit einer solchen Ehrung hatte er aber nicht gerechnet, sagte er dem SWR. Er erhielt einen Blumenstrauß, einen Buchband und weitere kleine Geschenke.

Ziel: Mehr als zwei Millionen Besucher

Die Bundesgartenschau in Mannheim ist noch bis zum 8. Oktober geöffnet. Die Organisatoren rechnen bis dahin mit 2,1 Millionen Besucherinnen und Besuchern.