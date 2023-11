Mannheimer Bäckerei Zorn: Übernahme durch Ludwigshafener Bäckerei Theurer

per Mail teilen

Rettung in Sicht für viele Mitarbeiter der finanziell angeschlagenen Mannheimer Bäckerei Zorn. Eine Bäckerei aus Ludwigshafen übernimmt ab Dezember den Betrieb.

Die Übernahme der angeschlagenen Mannheimer Familienbäckerei Zorn ist unter Dach und Fach. Das hat der Insolvenzverwalter dem SWR nach den Vertragsverhandlungen bestätigt. Die Bäckerei und Konditorei Zorn gehört demnach ab dem 1. Dezember der Bäckerei Theurer aus Ludwigshafen.

Zehn der bisherigen 13 Zorn-Filialen und 80 Beschäftigte sollen übernommen werden. Das sagte Insolvenzverwalter Steffen Rauschenbusch dem SWR. Der Backbetrieb bei Zorn endet den Angaben zufolge Ende November.

Die Ludwigshafener Bäckerei Theurer erweitert mit dem Kauf des insolventen Bäckerei-Unternehmens Zorn ihr Filialnetz von 30 auf 40 Läden. Ob der Firmenname Zorn erhalten bleibt, ist vertraglich nicht festgelegt worden.

Mannheimer Bäckerei Zorn in finanzieller Schieflage

Die Mannheimer Traditionsbäckerei Zorn war in finanzielle Schieflage geraten. Unter anderem, so Geschäftsführer Christian Zorn, wegen gestiegener Energie- und Rohstoffpreise sowie höherer Personalkosten. Zudem müsse der Betrieb Corona-Kredite zurückzahlen und es fehle an den sonst üblichen Großaufträgen vor Weihnachten.

Auch Bäckereien Görtz, Schall und Grimminger hatten Interesse

Für eine Übernahme von Zorn hatten sich auch andere regionale Backunternehmen interessiert - darunter die Ludwigshafener Bäckereien Görtz mit mehr als 200 Filialen und Schall mit 45 Filialen. Auch die Mannheimer Bäckerei Grimminger (88 Filialen) hatte Interesse bekundet.