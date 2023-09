Die Ludwigshafener Bäckerei Görtz wird immer größer. Jetzt wurde in Annweiler die 208. Filiale eröffnet. Das Unternehmen will bald auch bis nach Karlsruhe und Darmstadt erweitern.

Mittlerweile gibt es in der Region rund um Ludwigshafen kaum noch einen Ort ohne eine Bäckerei der Firma Görtz. Die Bäckereikette, die in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag feiert, ist in rund 70 Orten der Rhein-Neckar-Region vertreten. Interessant als neue Standorte sind laut Firmenchef Peter Görtz Städte und Gemeinden in einem Umkreis von bis zu 70 Kilometern rund um Ludwigshafen. Im Norden will er bis vor die Tore Darmstadts gehen, und zwar nach Pfungstadt. Im Süden werden derzeit mehrere Standorte in Karlsruhe geprüft.

Bäckerei Görtz hat starke Konkurrenz durch Aldi, Lidl, Rewe und Edeka

"Das Ziel ist, den Betrieb zukunftsfähig zu machen und weiter auszubauen", sagt Peter Görtz. "Wachstum ist nötig, weil sich die Welt rund um uns verändert." Der 55-Jährige meint damit die Konkurrenz durch Handelsketten wie Aldi, Lidl, Rewe und Edeka. "Viele Bäckereibetriebe mussten deshalb in den vergangenen Jahren schließen. Wir sind nicht bereit aufzugeben. Wir kämpfen für den Erhalt der regionalen Bäckerei."

Unser Berufsstand würde aussterben, wenn wir nicht dem Handel etwas entgegensetzen würden.

Kleine Bäckereien müssen oft wegen Nachwuchsmangel aufgeben

Nach Angaben der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist die Zahl der Bäckereibetriebe in den vergangenen 60 Jahren von einstmals 50.000 auf unter 10.000 gesunken. Noch schlimmer ist laut SWR-Informationen aber der Nachwuchsmangel. Nicht Großunternehmen wie Görtz seien das Problem der kleinen Bäcker, sondern dass man keine Mitarbeiter mehr finde. Deshalb müssten viele aufgeben.

Vorwurf: Der "große Görtz" macht kleine Bäckereien platt

Den Vorwurf, dass der große Filialist Görtz aus Ludwigshafen kleine Bäckereien platt mache, weist Firmenchef Görtz zurück. "Oft rufen mich Bäckermeister an und bestärken mich in meinem Wachstumskurs. Manchmal bieten sie mir sogar ihre Betriebe oder Filialen zur Übernahme an."

Mitten in der Expansion: Firmenchef Peter Görtz baut seine Bäckerei über die Region Ludwigshafen hinaus aus. SWR

So war es jüngst in Annweiler, wo sich die Bäckerei Glaser verkleinern wollte. Der Familie war die Belastung zu groß geworden", berichtete Görtz. Bäckermeister Glaser rief deshalb in Ludwigshafen-Rheingönheim an. Jetzt betreibt Görtz einen der einstmals drei Glaser-Standorte.

Neue Mitarbeiter werden bei Bäckerei Görtz händeringend gesucht

Dank der Expansion in den vergangenen Jahren hat die Bäckerei Görtz mittlerweile 1.800 Mitarbeiter. Pro Woche erreichen das Unternehmen 200 Bewerbungen, so Peter Görtz. "Wir brauchen aber 500. Es ist sehr anstregend, neue Stellen zu besetzen. Aber dieses Problem kennt derzeit die gesamte Wirtschaft. Wir kämpfen um Menschen. Wir geben nicht auf."

Die Bäckerei Görtz baut ihren Firmensitz in Ludwigshafen momentan aus. SWR

Millionenprojekt: Firmenzentrale der Bäckerei Görtz wird erweitert

In der Firmenzentrale in Ludwigshafen-Rheingönheim geht Anfang Oktober ein rund 15 Millionen Euro teurer Erweiterungsbau in Betrieb. Die Corona-Pandemie hat das Projekt um fast zwei Jahre verzögert. Die Erweiterung ist nötig, weil weitere neue Filialen hinzukommen. Noch im September wird ein Geschäft in der Maximilianstraße in Speyer eröffnet. Danach folgen bis Jahresende neue Görtz-Filialen auf dem Mannheimer Lindenhof, in Rheinzabern und in Frankenthal.