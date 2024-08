Am Sonntag ist ein Mann bei einem Unfall im Schwimmbad in Lörrach ums Leben gekommen. Aus Pietätsgründen bleibt das Bad am Montag geschlossen.

Ein Mann ist am Sonntagnachmittag offenbar nach seinem Sprung in das Schwimmerbecken im Parkschwimmbad in Lörrach gestorben. Er konnte von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus dem Becken geholt werden - trotz sofortiger Reanimierungsversuche starb er aber noch in dem Freibad. Freibad für Hubschrauberlandung geräumt Das Bad war für die Landung eines Rettungshubschraubers geräumt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Freiburg dem SWR auf Anfrage mit. Die Stadtverwaltung dankt dem Bäderteam und den Rettungskräften für ihren Einsatz und spricht den Angehörigen des verstorbenen Mannes ihr Mitgefühl aus. Die Ursache des tödlichen Unfalls ist noch nicht bekannt. Nachdem das Parkschwimmbad am Montag aus Pietätsgründe geschlossen bleibt, soll es am Dienstag ab 10 Uhr wieder öffnen.