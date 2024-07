In einem Badesee in Lampertheim (Kreis Bergstraße) ist am Montagabend ein Jugendlicher untergegangen. Retter tauchten nach ihm und holten ihn aus dem See.

Der 16-Jährige musste von Rettungskräften wiederbelebt werden. Der Jugendliche und zwei Freunde wollten offenbar zu einer Plattform in der Mitte des Lampertheimer Badesees schwimmen. Auf dem Weg dorthin ging der 16-Jährige plötzlich unter. Warum, das sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen gegenüber dem SWR. Die zwei Freunde schwammen zurück zum Ufer, um Hilfe zu holen. Gleichzeitig rief ein Zeuge die Badeaufsicht der DLRG zu Hilfe. DLRG taucht nach Jugendlichem Die Rettungsschwimmer tauchten nach dem 16-Jährigen. Sie konnten ihn vom Grund des Sees holen und ans Ufer bringen. Dort wurde der Jugendliche wiederbelebt. Er sei wahrscheinlich etwa fünf Minuten unter Wasser gewesen, so eine Polizeisprecherin. Aktuell liegt der Jugendliche auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Ob er Schäden durch Sauerstoffmangel davongetragen habe, könne man noch nicht sagen. Auch aus welcher Tiefe der Verunglückte gerettet wurde, ist nicht bekannt. Der Lampertheimer Badesee ist bis zu 15 Meter tief.