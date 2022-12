Zu wenig Therapieplätze: 33 Straftäter in BW freigelassen

Die Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg sind voll. Das bedeutet: Kein Platz für Therapie, kein Platz für Straftäter. Sie kommen stattdessen frei. Das sorgt für Kritik.

Weil Plätze in Entziehungsanstalten fehlen, kommen in Baden-Württemberg immer wieder suchtkranke Straftäterinnen und Straftäter auf freien Fuß. Laut Landesjustizministerium wurden im laufenden Jahr bei 33 verurteilten Kriminellen, die eigentlich in den sogenannten Maßregelvollzug sollten, wegen zu langer Wartezeit die Freilassung angeordnet. Im Vorjahr gelang es bei 35 Verurteilten nicht, ihnen rechtzeitig einen Platz in einer Therapieeinrichtung zuzuweisen.

FDP und SPD kritisieren Sozialministerium wegen freigelassener Straftäter

"Die Hütte brennt", sagte der Vizechef der FDP im Landtag, Jochen Haußmann, der Deutschen Presse-Agentur. Unter den Entlassenen seien auch Männer, die wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden seien. Laut Sozialministerium kommen Täter mit erheblichen Gewaltdelikten nicht vorzeitig frei.

"Die Entwicklung steigert das Sicherheitsgefühl der Menschen nicht gerade."

Das Ressort von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) setzt nach eigenen Angaben aber alles daran, die Kapazitäten zu erhöhen. "Die laufenden Planungen haben selbstverständlich das Ziel, die aktuellen Engpässe zu beheben", sagte ein Sprecher des Ministeriums. Mit der Fertigstellung einer Klinik in Schwäbisch Hall bis Ende 2024 oder Anfang 2025 sollen dann auch langfristig wieder so viele Therapieplätze zur Verfügung stehen, dass es nicht mehr zu Freilassungen wegen Platzmangels komme.

Auch die SPD-Landtagsfraktion geht mit Lucha hart ins Gericht: "Wenn Verurteilte einfach davon spazieren, weil es in Baden-Württemberg an den entsprechenden Plätzen fehlt, ist das ein Nackenschlag für den Rechtsstaat, dem der Sozialminister tatenlos zusieht", sagte der Strafvollzugsexperte der SPD, Jonas Weber. Das Ministerium habe jahrelang vor diesem Problem die Augen verschlossen.

Zentren für Psychiatrie sind voll

Im September 2022 waren etwa 1.400 Menschen im Maßregelvollzug - ein Drittel mehr als 2017. Es gibt viele Gründe für die angespannte Situation in Baden-Württemberg. Die sieben Zentren für Psychiatrie, wo die Therapien stattfinden, sind randvoll.

Neben der Verdichtung in den bestehenden Einrichtungen, die zu Aggressionen unter den Patienten führen, sind Neu- und Erweiterungsbauten geplant, die aber nicht kurzfristig Luft verschaffen. Durch Neubauten an den Standorten Calw und Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) werden erst Ende 2023 oder Anfang 2024 rund 100 neue Therapieplätze geschaffen. In Schwäbisch Hall sollen 100 Plätze entstehen. Damit seien dann die Lücken geschlossen, hieß es aus dem Ministerium.

Widerstand gegen Nutzung eines Heidelberger Ex-Gefängnis

Bis zum Abschluss der Neubauprojekte braucht Lucha noch eine Übergangslösung, die er mit der Umwandlung des Heidelberger Ex-Gefängnisses "Fauler Pelz" gefunden zu haben glaubte. Doch dieser Plan trifft auf erbitterten Widerstand in der Stadt mit Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) an der Spitze, im Gemeinderat und der Universität, die den Komplex selbst nutzen will. Die Stadt geht auch in mehreren Verfahren gerichtlich gegen die Pläne für die Immobilie im Besitz des Landes vor.

Nach Ansicht des FDP-Politikers Haußmann hat allein Lucha die Schuld an der Misere. "Er hat versäumt, die Stadt einzubeziehen und einen Kompromiss zu finden." Eigentlich hätte der Minister schon früher auf die Entwicklung reagieren müssen. Den Vorschlag der FDP, eine Aufnahme in anderen Bundesländern ohne Platzprobleme zu arrangieren, habe er in den Wind geschlagen. Beide Oppositionspolitiker sehen trotz der verfahrenen Lage keinen anderen Weg für Lucha, als nochmals auf die Stadt zuzugehen, denn es gebe keine Alternative zum "Faulen Pelz" in Heidelberg.

Weiterer Grund für Überfüllung ist Gesetz

Zur Überfüllung der Einrichtungen haben vor allem die vagen gesetzlichen Anforderungen des Paragrafen 64 im Strafgesetzbuch für die Unterbringung im Maßregelvollzug und deren großzügige Auslegung durch die Gerichte geführt. In einem von Sozialministerium und Opposition begrüßten Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums sollen die Regeln enger gefasst werden.

2019 mussten in Baden-Württemberg erstmals Straftäterinnen und Straftäter wegen Platzmangels freigelassen werden. Ein Jahr später waren es sechs Menschen, die die Justizvollzugsanstalt verlassen konnten, weil die sogenannte Organisationshaft zu lange dauerte. Die "Organisationshaft" ist die Dauer zwischen Urteil und Überführung in den Maßregelvollzug, eine konkrete Zeitspanne ist dafür nicht festgelegt. Sie ist verfassungsgemäß, wenn unmittelbar nach dem Urteil die Verlegung aus der Haftanstalt in den Maßregelvollzug organisiert wird. Andernfalls ordnen die Gerichte die Freilassung an.

Ende September dieses Jahres meldete das Sozialministerium 74 Menschen in Verbindung mit Paragraf 64 in Organisationshaft - die meisten mit Wartezeiten von mehr als drei Monaten. 154 weitere Verurteilte warteten aufgrund anderer gesetzlicher Grundlagen auf einen Therapieplatz.