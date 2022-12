Hat das Selbstbestimmungsrecht psychisch Kranker auch negative Auswirkungen?

Dr. Christian Oberbauer ist Chefarzt der forensischen Psychiatrie am Psychiatrischen Zentrum Wiesloch (PZN, Rhein-Neckar-Kreis). Dort werden psychisch kranke Straftäter untergebracht.

SWR Aktuell: Beobachten Sie in den letzten Jahren eine Steigerung von Menschen, die hier wegen Straftaten eingewiesen werden?

Christian Oberbauer: Ja, das ist der Fall. Man kann es relativ genau zeitlich festmachen. Bei uns in Wiesloch ist die Zunahme der Patienten zu beobachten, ungefähr seit dem Jahr 2018. Das ist ein kontinuierlicher Anstieg. Man kann es relativ genau beziffern. Also wir bekommen ungefähr einen bis anderthalb Patienten pro Monat mehr, als es uns gelingt zu entlassen.

Seit 2018 kommen mehr Schizophrene

Die Zunahme der Patienten liegt eindeutig daran, dass uns mehr Patienten von den Gerichten zugewiesen werden. Die Zahl der Entlassungen ist gleich geblieben. Es ist uns sogar in den letzten Jahren gelungen, unsere durchschnittliche Aufenthaltsdauer deutlich zu senken. Seit 2018 kommen vermehrt Menschen zu uns, die an schizophrenen Psychosen erkrankt sind.

Zahl der Schizophrenen bleibt gleich

Im Maßregelvollzug sind ja Menschen mit ganz unterschiedlichen seelischen Erkrankungen untergebacht. Neben den Schizophrenen sind die zweite große Gruppe sind Menschen mit Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel Störungen der Sexualpräferenz. Die dritte große Gruppe sind Menschen mit Intelligenzstörungen, also geistig Behinderte.

Die Zahlen diesen Bereichen sind aber gleich geblieben oder haben sogar ein bisschen abgenommen. Es ist ausschließlich eine verstärkte Zuweisung von Patienten, die unter einer schizophrenen Psychose leiden.

SWR Aktuell: Gehen Sie davon aus, dass man heute Schizophrenie jetzt besser diagnostiziert?

Oberbauer: Nein, da gehe ich eigentlich nicht davon aus. Auch die Erkrankungshäufigkeit hat wahrscheinlich jetzt nicht zugenommen. Da gibt es große internationale Untersuchungen. Die Häufigkeit an einer schizophrenen Psychose zu erkranken, ist überall gleich. Etwa ein Prozent, bei uns, in Afrika oder Asien immer ungefähr gleich.

Wahngedanken und Stimmen

Schizophrene Psychosen sind ja episodenhaft schubförmig verlaufende Erkrankungen. In akuten Phasen leiden die Betroffenen zum Beispiel unter Wahngedanken und paranoiden Ideen oder unter Stimmen hören, oft in unangenehmer, bedrohlicher Form. Die Betroffenen leiden unter schweren Ängsten, werden durch die Stimmen aufgefordert, etwas zu machen.

Das Risiko, eine Straftat zu begehen, fremdaggressiv sich zu verhalten, ist erhöht. Das Risiko fremdaggressiven Verhaltens ist fünf bis sechs Mal gegenüber der Normalbevölkerung erhöht.

SWR Aktuell: Es ist jetzt überraschend, dass Sie sehr bestimmt sagen: Die Zahlen verändern sich nicht. Landläufig gibt es doch den Eindruck, dass unsere moderne Gesellschaft mit allen Anforderungen, Reizen und Überforderungen dazu führt, dass mehr Leute krank werden. Das schließen Sie jetzt auf dieser Basis aus?

Oberbauer: Nein, das schließe ich natürlich nicht aus. Aber man muss sich, glaube ich, angucken, um welche Art von seelischer Erkrankung es sich handelt. Das, was die Menschen zu uns in den Maßregelvollzug führt, sind schwere, gravierende Erkrankungen. Das sind jetzt keine Anpassungsstörungen, oder Belastungsreaktionen oder depressive Reaktionen. Das kann schon sein, dass die zugenommen haben, dass die mehr erkannt werden, dass man eher bereit ist, zum Arzt zu gehen und sich behandeln zu lassen.

Zunnahme nur bei Schizophrenen

Zu uns kommen die Menschen wegen einer gravierenden, schweren Erkrankung mit der Folge, auch eine schwere Straftat begangen zu haben. Wie gesagt: Diese Zunahme liegt eben ausschließlich an dieser Gruppe der Menschen mit schizophrenen Psychosen. Und das Risiko, an einer Schizophrenie zu erkranken, ist gleich. Das wird sich nicht verändert haben.

Vorbeugende Medikamente essentiell

Wo ich hinführen wollte, ist, dass es aber schon eine Erkrankung ist, die episodenhaft verläuft, schubförmig verläuft, die eigentlich ganz gut zu behandeln ist und zur Remission, also zum Abklingen zu bringen ist. Und dass es für den Verlauf essenziell ist, dass derjenige vorbeugende Medikamente nimmt. Das ist ein ganz wichtiger Baustein der Therapie, dank dem gelingt es oft, die Erkrankung über Jahre stabil zu halten und die Erkrankungshäufigkeit, die Phasenhäufigkeit drastisch zu reduzieren. Ich glaube, da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren etwas verändert.

SWR Aktuell: Könnte es denn aus Ihrer Sicht sein, dass man früher den einen oder anderen Schizophrenen als normalen Kriminellen behandelt hat? Der ist dann in der JVA gelandet?

Oberbauer: Man fragt sich, an was liegt es denn tatsächlich, dass jetzt gerade diese Menschen bei uns häufiger landen und häufiger Straftaten begehen. Man hat Hinweise, an was es liegen könnte. Was Sie jetzt angesprochen haben, ist eine Vermutung: Dass man sensibler ist, dass man genauer hinguckt, dass man das vielleicht häufiger erkennt, als es früher der Fall war. Nach meiner persönlichen Einschätzung liegt der Effekt aber schon Jahre zurück. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das einen wesentlichen Effekt in den letzten drei, vier Jahren noch hatte.

Kein Wieslocher Effekt

Ich will vielleicht noch einmal betonen, von was wir hier sprechen. Das ist jetzt kein lokaler Effekt. Ich bin natürlich über die Wieslocher Zahlen am besten informiert. Aber diesen Trend, Zunahme von schizophren kranken Menschen in der Forensik, gibt es bei uns in Wiesloch, gibt es in ganz Baden-Württemberg, gibt es bundesweit. Ich war gerade im Arbeitskreis Forensische Psychiatrie der Bundesdirektorenkonferenz, Es ist ein Trend, der sich in jedem Bundesland ungefähr in gleichem Maße abspielt.

Haupthypothese Selbstbestimmungsrecht

Es gibt Hypothesen, was dazu beigetragen haben kann. Die Haupthypothese ist, dass sich im Rahmen der Behindertenrechtskonvention doch die Rahmenbedingungen der Behandlung von psychiatrischen Patienten gerade was Anwendung von Zwang betrifft, zwangsmäßige Unterbringung, Zwangsmedikation, deutlich geändert haben.

Das Selbstbestimmungsrecht jedes Einzelnen wurde mehr in den Vordergrund gerückt, völlig richtigerweise, absolut positiv zu sehen. Es hat aber jetzt zur Folge gehabt, dass eben Menschen ihre Erkrankung nicht realisieren und wenn die stark ausgeprägt ist eben oft sich selber schädigen durch Suizidversuche oder eben andere schädigen, also eigen- oder fremdaggressiv sind.

Länger akut krank

Diese eigentlich positiv gedachte und sich ja auch positiv auswirkende Stärkung des Selbstbestimmungsrechtes hat, so ist die Hypothese, dazu geführt, dass eine gewisse Gruppe schizophren Kranker, nämlich die, die das Hilfesystem nicht in Anspruch nehmen, die nicht zum Arzt gehen, die nicht ins Krankenhaus gehen, keine Medikamente nehmen, dass deren Versorgung sich ein Stück weit verschlechtert hat. Mit der Folge, dass die längere Zeit akut krank sind und eben auch häufiger Straftaten begehen.

SWR Aktuell: Aber es gibt eben auch noch die Problematik, die Sie ansprechen, dass die Versorgung auf der Ebene niedergelassener Ärzte dünner geworden ist?

Oberbauer: Was die ambulante Versorgung betrifft, gab es auch Veränderungen. Die Zahl niedergelassener Psychiater hat abgenommen. Es gibt manche Landkreise, wo es kaum noch ein Psychiater gibt. Es ist schwierig, Termine zu finden. Ich habe gerade letzte Woche einen Kollege von früher getroffen, der niedergelassene Psychiater ist. Der sagt, dass er zehn bis 15 Patienten pro Tag ablehnt, die bei ihm einen Termin haben wollen. Das wird ein Stück weit durch die psychiatrischen Institutsambulanzen so wie bei uns am Krankenhaus kompensiert. Aber ich glaube, da hat sich etwas verändert.

SWR Aktuell: Also muss man zwischen Psychiatern und Psychotherapeuten unterscheiden?

Oberbauer:Ja, die Zahl der Psychotherapeuten, der ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten ist, glaube ich, eher gestiegen. Da ist die Versorgung noch einmal anders zu sehen. Aber man muss unterscheiden. Zum Psychotherapeut geht der mit einer schizophrenen Psychose jetzt eher nicht, sondern der muss zum Psychiater gehen. Da steht die medikamentöse Behandlung im Vordergrund. Andere Krankheitsbilder, Lebenskrisen, Belastungssituationen, depressive Störungen sind ja eher, sagen wir mal, die Probleme, mit denen man zu einem Psychotherapeuten geht.

SWR Aktuell: Die Theorie, dass Drogen neuerer Art Auslöser für Psychosen sind, können Sie nicht bestätigen?

Oberbauer: Ich habe jetzt von diesen Patienten gesprochen, die nach Paragraf 63 Strafgesetzbuch untergebracht worden sind. Nach Paragraf 64, der suchtkranke Straftäter betrifft, müsste man vielleicht noch einmal anders besprechen. Drogenkonsum und drogeninduzierte Psychosen wären eher ein 64er-Thema.

SWR Aktuell: Woran erkennt man psychisch Kranke?

Oberbauer: Fast 80 Prozent der Patienten bei uns leiden an schizophrenen Psychosen. Die zwei Kardinalsymptome von schizophrenen Erkrankungen sind ja, dass derjenige unter einer inhaltlichen Denkstörung leidet, also, dass er irgendeinen Wahngedanken hat, und das ist oft ein völlig fremdartiger Wahngedanke, also zum Beispiel, ein Klassiker, dass derjenige schon seit längerem die Überzeugung entwickelt hat, der Lebenspartner oder ein Elternteil, mit dem er zusammenlebt, der sei zum Beispiel „ausgewechselt“.

"Es ist nicht mehr meine Frau"

Es ist gar nicht mehr meine Frau, sondern das ist der personifizierte Teufel irgendwie, die für das Übel der Welt, die Corona-Pandemie, HIV oder so was zuständig ist. Dazu gesellt sich dann der Gedanke, dass, wenn man die umbringt, man dann die Welt von ihrem Leid erlöst. Die Stimmen sind das zweite Kardinalsymptom, akustische Halluzinationen, Stimmenhören, die meistens was Unangenehmes, was

Schlimmes, was Bedrohliches sagen oder imperativen Charakter haben. Also einen auffordern, was Bestimmtes zu machen. Zum Beispiel, wenn die Stimmen ständig sagen: „Bring sie um, bring sie um“, um die Welt zu erlösen. Normalerweise haben alle rückblickend, die mit dem Betroffenen befasst sind, eine Veränderung bemerkt, weil die ist nachhaltig und eindrücklich und in den meisten Fällen jetzt gar nicht zu übersehen, was dieses Erkrankungsbild betrifft.

SWR Aktuell: Was gibt es für Lösungsansätze?

Es gibt zum Beispiel in Bayern ein Modell einer Präventionsambulanz speziell für die Untergruppe von Schizophreniekranke, die schwer zu erreichen sind und bei denen man ein Risiko identifiziert hat, Straftaten zu begehen. Ich orientiere mich da so ein bisschen an den forensischen Ambulanzen. Jeder, der im Maßregelvollzug war, muss, wenn er entlassen wird, in der Bewährungszeit eine spezifische forensische Nachsorge aufsuchen.

Das ist eine umfassende Nachsorge, wo derjenige zu Hause in seinem Betreuungsumfeld aufgesucht wird, also in seinem Umfeld, wo er wohnt, am Arbeitsplatz eventuell sogar.

Dann hat man einen viel besseren Eindruck und kann, sagen wir mal, den Stand, wie es demjenigen geht, ob er gut zurechtkommt, ob es Risikosituationen gibt, in der Regel ganz gut einschätzen. Dann muss es dann auch die Möglichkeit geben, da robust zu reagieren. Also insofern wäre die Frage, ob es nicht etwas dazwischen gibt, zwischen dem, was es jetzt an hoheitlichen Möglichkeiten im Rahmen der Psychisch-Kranken-Unterbringungsgesetze gibt, nämlich in der Regel nur kurz dauernde Unterbringungen von ein, zwei oder drei Wochen vielleicht, und dem Maßregelvollzug, wo jemand im Schnitt in der Bundesrepublik neun Jahre untergebracht ist. Das könnte potenzielle Opfer verhindern und Kosten einsparen, denn die Unterbringung im Maßregelvollzug ist teuer.