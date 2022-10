Streit um "Faulen Pelz": Heidelberg wehrt sich weiter gegen Landes-Pläne

per Mail teilen

Heidelberg will sich juristisch weiter gegen die Pläne des Landes wehren, im ehemaligen Gefängnis "Fauler Pelz" einen Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter einzurichten.

Wie die Stadt am Freitag mitteilte, habe sie in dieser Woche in zwei Fällen erneut Klage beim Verwaltungsgericht Karlsruhe erhoben.

Auslöser dieser Klage war laut Stadt, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe das Heidelberger Baurechtsamt angewiesen hatte, bis zum 14.10. eine Baugenehmigung zu erteilen. Eine Genehmigung zum Umbau für den Maßregelvollzug.

Heidelberg sieht städtische Planungshoheit verletzt

Die Stadt lässt aber nicht locker und will die Nutzung des ehemaligen Gefängnisses für den Maßregelvollzug mit allen juristischen Mitteln verhindern. Nach Ansicht der Stadt verletzt das Regierungspräsidium erneut die städtische Planungshoheit. Das Gleiche gelte für die Entscheidung der Karlsruher Behörde, wonach das Land auch ohne Baugenehmigung umfangreiche Umbauarbeiten im "Faulen Pelz" durchführen darf.

Nach Ansicht der Stadt haben die Klagen aufschiebende Wirkung, der Umbau müsste also bis zu einer Entscheidung vertagt werden. Der "Faule Pelz" sei seit Jahren als Erweiterung für die Universität vorgesehen, so die Stadt.