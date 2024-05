Vergabeprozess der Wertstofftonne in Karlsruhe auf dem Prüfstand

per Mail teilen

In Karlsruhe gibt es weiter Verzögerungen im Streit um die Wertstofftonne. Die Stadt muss das zurückliegende Vergabeverfahren der Wertstofftonnenabholung vollständig dokumentieren.

In Karlsruhe gibt es weiter Verzögerungen im Streit um die Abholung der Wertstofftonne. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Stadt aufgefordert das zurückliegende Vergabeverfahren der Wertstofftonnenabholung zu dokumentieren.

Mitbewerber sieht sich benachteiligt - Regierungspräsidium Karlsruhe überprüft

Ein Müllentsorger hatte die Vergabekammer Baden-Württemberg des Regierungspräsidiums angerufen. Es geht um den Vorwurf der Benachteiligung bei der Auftragsvergabe. Nach dem Wertstofftonnen-Zoff Anfang des Jahres hatte es Nachverhandlungen zwischen der Stadt Karlsruhe und dem Entsorger Knettenbrech + Gurdulic gegeben.

Darin sieht der Mitbewerber einen unlauteren Vorteil für die Konkurrenz. Jetzt hat das Regierungspräsidium entschieden, dass die Stadt den Vergabeprozess vollständig zur Prüfung dokumentieren muss.

Bis zur Entscheidung bleibt Abholung der Wertstofftonne wie bisher

Bis zu einer Entscheidung soll die Abholung wie bislang erfolgen, so die Stadtverwaltung. Wo der Standplatz der Wertstofftonne maximal 15 Meter von der Straße und stufenfrei zu erreichen ist, wird der Behälter vom Entsorger abgeholt. In allen anderen Fällen müssen Bewohner die Tonnen möglichst nah an die Straße stellen. Anfang des Jahres blieben die Wertstofftonnen von Tausenden Haushalten wochenlang ungeleert stehen.

Die rote Wertstofftonne wird in Karlsruhe seit Anfang des Jahres von der Firma Knettenbrech + Gurdulic abgeholt. SWR

Kritik an Stadtverwaltung Karlsruhe - Monatelanges Zerren um Lösung

Die Stadtverwaltung zeigt sich trotz der anstehenden Prüfung der Vergabe optimistisch, den kürzlich getroffenen Gemeinderatsbeschluss umsetzen zu können.

Trotz der Verzögerung durch die Entscheidung der Vergabekammer geht die Stadtverwaltung weiterhin davon aus, die mit dem Gemeinderatsbeschluss vorgegebene Zielsetzung künftig umsetzen zu können.

Seit Januar sorgt das Thema Wertstofftonne für Gesprächsstoff und Unmut in der Karlsruher Bevölkerung. Die Stadtverwaltung mit Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) und die zuständige Bürgermeisterin Bettina Lisbach (Grüne) gaben bislang kein gutes Bild in der Krisenkommunikation ab. In den vergangenen Wochen mussten sie eingestehen, dass es den versprochene Vollservice für Bürgerinnen und Bürger wie bis Ende vergangenen Jahres nicht mehr geben werde.