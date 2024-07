Streit um Wertstofftonne: Gemeinderat Karlsruhe muss erneut abstimmen

Es ist ein Déjà-vu für den Karlsruher Gemeinderat. Die Räte müssen in der Sitzung am Dienstag erneut über die Wertstofftonne und die Nachverhandlungen mit dem Entsorger abstimmen.

Die Verhandlungen rund um die Abholung der Wertstofftonne in Karlsruhe gehen in die Verlängerung. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagnachmittag müssen die Räte erneut über die Nachverhandlungen abstimmen. Diese waren eigentlich bereits im März beschlossenen worden. Doch das Regierungspräsidium Karlsruhe erklärte sie für ungültig.

Darum muss der Gemeinderat Karlsruhe erneut über die Wertstofftonne abstimmen

Die erneuten Nachverhandlungen zur Abholung der Wertstofftonne mit dem Entsorger Knettenbrech + Gurdulic waren notwendig geworden, weil sich ein Mitbewerber mit einer Rüge an die Vergabekammer beim Regierungspräsidium gewandt hatte. Er fühlte sich benachteiligt. Die Vergabekammer erklärte die Nachverhandlungen daraufhin im Mai zunächst für ungültig.

Stadt Karlsruhe musste Nachverhandlungen neu ausschreiben

Nun muss im Karlsruher Gemeinderat erneut über die Nachverhandlungen abgestimmt werden. Zuvor hatte die Stadtverwaltung den Zusatzauftrag zur Abholung neu ausgeschrieben und sich für das neue Angebot des Entsorgers Knettenbrech + Gurdulic entschieden. Für den Vertragsabschluss braucht die Stadtspitze allerdings erneut die Zustimmung des Gemeinderats.

Die Firma Knettenbrech + Gurdulic hat Anfang des Jahres die Abholung der Wertstofftonnen übernommen. SWR

Die Abstimmung am Dienstag findet aber erneut unter Vorbehalt statt. Denn wieder liegt der Stadt eine Rüge vor, die sie abgewiesen hat. Der Wettbewerber wandte sich erneut mit einem Nachprüfungsantrag an die Vergabekammer beim Regierungspräsidium, die nun innerhalb von fünf Wochen darüber entscheiden muss. Die Stadt zeigte sich optimistisch, dass das Regierungspräsidium dieses Mal, im Gegensatz zum Nachprüfungsverfahren im Mai, das Vorgehen nicht beanstanden wird.

Warum sind die Nachverhandlungen notwendig?

Seit Anfang des Jahres sorgt die Abholung der Wertstofftonne in Karlsruhe für Ärger. Denn seit Januar ist der Entsorger Knettenbrech + Gurdulic zuständig, der zunächst Tausende Tonnen stehen ließ, weil sie beispielsweise nicht aus Hinterhöfen oder über Treppenhäuser abgeholt wurden. Daraufhin entstand ein Streit über den sogenannten Vollservice und entsprechende Nachverhandlungen, um möglichst vielen Karlsruherinnen und Karlsruhern die gewohnte Abholung zu ermöglichen.