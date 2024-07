per Mail teilen

Am späten Montagabend ist an der B293 zwischen Walzbachtal und Pfinztal im Landkreis Karlsruhe ein verletzter Mann gefunden worden. Die Polizei geht von einem Raubüberfall aus.

In einem Waldstück zwischen Walzbachtal-Jöhlingen und Pfinztal-Berghausen an der B293 im Landkreis Karlsruhe ist am späten Montagabend ein verletzter Mann gefunden worden. Die Polizei sperrte die Bundesstraße und das Waldstück daraufhin ab.

Das Waldstück an der B293 zwischen Walzbachtal-Jöhlingen und Pfinztal SWR

Polizei sucht mehrere Verdächtige rund um Pfinztal und Walzbachtal

Der Mann wurde laut Polizei nicht lebensgefährlich verletzt und wurde möglicherweise Opfer eines Raubüberfalls. Die Ermittler halten es für möglich, dass er von mehreren Tätern angegriffen wurde. Bei der Suche nach den Unbekannten wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Nähere Angaben machte die Polizei bisher nicht und verweist auf die laufenden Ermittlungen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.