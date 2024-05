per Mail teilen

Am Dienstagabend hat ein Mann einen Verkaufsstand für Erdbeeren im Kreis Karlsruhe überfallen. Trotz Hubschraubereinsatz konnte er nicht gefunden werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Überfall auf einen Verkaufsstand für Erdbeeren löste am Dienstagabend eine Fahndung der Polizei aus. Trotz Einsatz eines Hubschraubers und mehrerer Streifenwagen konnte der Täter bisher nicht gefasst werden, so die Polizei.

Gegen 18:40 Uhr soll ein Mann an dem Verkaufsstand für Erdbeeren an der B10 zwischen Berghausen und Söllingen eine Waffe gezogen haben, so die Polizei. Mit vorgehaltener Pistole soll er die Tageseinnahmen von der Verkäuferin gefordert haben. Als die 20-Jährige das Geld nicht herausgab, soll der Täter die Handtasche der Verkäuferin gestohlen haben.

Täter flüchtete nach Überfall im Kreis Karlsruhe - Suche mit Hubschrauber

Der Täter flüchtete daraufhin auf einem dunklen Fahrrad auf dem Fahrradweg entlang der B10 in Richtung Söllingen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagen konnte der Täter bisher nicht gefasst werden, so die Polizei. Der Hubschrauber soll bis 20 Uhr in der Luft gewesen sein.

Der Täter soll ungefähr 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und korpulent gewesen sein. Gekleidet war er komplett schwarz mit einer Basecap und einer Sonnenbrille. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung. Die Verkäuferin blieb unverletzt.

Polizei sucht nach Zeugen und Dashcam Material

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Flucht des Täters geben können. Außerdem werden Autofahrer, die in diesem Zeitraum mit einer Dashcam unterwegs waren, gebeten, das Material der Polizei zur Verfügung zu stellen.