Karlsruhe: Tödlicher Unfall durch umgestürzten Baum

Starker Wind hat in Karlsruhe am Donnerstag einen Baum umgerissen. Eine Spaziergängerin konnte nicht mehr ausweichen und wurde tödlich verletzt. Nun ermittelt die Polizei.

Ein umstürzender Baum hat die Frau am Donnerstagvormittag in der Karlsruher Waldstadt erschlagen. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Nach Angaben der Polizei war die 70-Jährige mit ihrem Ehemann auf einem Fuß- und Radweg unterwegs, als der Baum vermutlich wegen des starken Windes umstürzte und die Frau erfasste. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich großräumig ab. Die Kripo ermittelt. Das tut sie laut Karlsruher Polizei grundsätzlich, wenn es sich um einen nicht natürlichen Tod handelt. Sie werde auch prüfen, ob es schon vor dem Unglück Hinweise auf eine Gefährdung gab, zum Beispiel weil der Baum schon Schieflage hatte oder Ähnliches.

Der Ehemann und Menschen, die das Unglück beobachtet hatten, wurden von Notfallseelsorgern betreut.