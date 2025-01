Oberbürgermeisterwahlen in Bruchsal und Pforzheim, der 200. Geburtstag des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und 40-jähriges Bestehen von DAS FEST. So wird 2025:

Zahlreiche Jubiläen und runde Gedenktage stehen 2025 im Terminkalender der Region. Außerdem werden in einigen Städten neue Stadtoberhäupter gewählt und millionenschwere Bauvorhaben vorangetrieben. Eine kleine Auswahl der Termine und Highlights des kommenden Jahres:

Pforzheim: Zwischen 80. Jahrestag der Zerstörung der Stadt und OB-Wahl

Wer wird im Rathaus der knapp 130.000 Einwohner zählenden Stadt Pforzheim für die nächsten acht Jahre das Sagen haben? Einziger OB-Kandidat, der bislang feststeht, ist Amtsinhaber Peter Boch von der CDU. SPD und Grüne, die möglicherweise mit einem gemeinsamen Kandidaten antreten, kamen bislang nicht aus der Deckung – oder haben noch keinen geeigneten Bewerber gefunden. Dasselbe gilt für die größte Ratsfraktion, die AfD, deren Chefin Diana Zimmer für den Bundestag kandidieren will. Zuvor, am 23. Februar, findet zudem die Bundestagswahl statt.

80. Jahrestag der Bombardierung Pforzheims

Pforzheim begeht den 80. Jahrestag seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Ein Tag, an dem jedes Jahr Neonazis eine sogenannte Fackelmahnwache abhalten. Wie groß dieses Mal die Gegendemos von linken und bürgerlichen Gruppen ausfallen, bleibt abzuwarten.

Fusion des ÖPNV mit dem Karlsruher Verkehrsverbund?

In Pforzheim deutet alles auf einschneidende Veränderungen im ÖPNV. Stadt Pforzheim und Enzkreis verhandeln derzeit mit dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) über einen Zusammenschluss mit dem Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis (VPE). Die Fusion wird von allen Seiten begrüßt. Nach Angaben des Landratsamts Enzkreis könnte diese bis Ende 2025 vollzogen sein.

Fortschritte in der Pforzheimer Bäderkrise erwartet

Auch bei der Überwindung der Pforzheimer Bäderkrise macht die Stadt große Fortschritte. Zur Erinnerung: Seit zwei marode Bäder dicht gemacht wurden, darunter das beliebte Emma-Jaeger-Bad, gibt es kaum noch Bademöglichkeiten in der Stadt. Das dürfte sich 2025 ändern. Denn im Laufe des Jahres soll der Neubau des Hallenbads im Stadtteil Huchenfeld eröffnet werden. Zudem sollen auch auf dem Wartberg die Bagger rollen. Dort wird das bestehende Freibad für 80 Millionen Euro saniert und zu einem Kombibad erweitert. Die Eröffnung ist für 2027 geplant.

Raum Karlsruhe: Zwischen 200 Jahre KIT und DAS FEST-Jubiläum

2025 startet im Raum Karlsruhe besonders feierlich. Im kommenden Jahr stehen unter anderem die Jubiläen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und von DAS FEST an.

200 Jahre KIT – das wird 2025 rund um die Hochschule gefeiert. Unter dem Motto "Wir gestalten Zukunft. Forschung. Lehre. Transfer." finden zahlreiche Veranstaltungen in Karlsruhe statt. Der Festakt ist für den 20. Februar geplant.

Leichtathletik-Event Indoor Meeting kehrt in Europahalle Karlsruhe zurück

Sportlich beginnt das Jahr in Karlsruhe. Nach der Sanierung kehrt Anfang Februar das Leichtathletik-Event Indoor Meeting in die Europahalle zurück. Die Halle wurde über drei Jahre lang für rund 30 Millionen Euro umgebaut und wird seit dem Herbst wieder für Schulsport und Sportereignisse genutzt. Im vergangenen Jahr war das Indoor Meeting wegen zu hoher Kosten zuletzt ausgefallen. 2025 werden unter anderem Gina Lückenkemper und Mikaelle Assani in Karlsruhe erwartet.

Lokalmatadorin und Olympia-Vierte im Weitsprung Mikaelle Assani wird Anfang Februar zum Indoor Meeting in Karlsruhe erwartet IMAGO IMAGO / ZUMA Press Wire

Landesjazzfestival Bruchsal und 40-jähriges Bestehen von DAS FEST

Musikalisch wird es im März in Bruchsal. Dann findet das Landesjazzfestival statt. Einen runden Geburtstag feiert auch DAS FEST . Zum 40-jährigen Bestehen bringt das Festival im Juli die Günther-Klotz-Anlage und den Mount Klotz musikalisch zum Beben. Zehntausende werden vom 24. bis 27. Juli in Karlsruhe erwartet. Wer die Bühnen bespielen wird, ist bislang noch geheim.

Wahl des Stadtoberhaupts in Bruchsal im Sommer

In Bruchsal steht im Juli außerdem die Wahl eines neuen Stadtoberhaupts an . Ob die Amtsinhaberin Cornelia Petzold-Schick (Grüne) eine dritte Amtszeit anstrebt, bleibt zunächst offen. Im Herbst hatte sie vor dem Gemeinderat allerdings Andeutungen gemacht, sich eine erneute Kandidatur vorstellen zu können.

Baden-Baden/Rastatt: Zwischen Pierre Boulez und Neubau des Zentralklinikums

Das geplante Zentralklinikum und der Eisenbahntunnel in Rastatt sind auch im kommenden Jahr zwei Großprojekte im Landkreis Rastatt und dem Stadtkreis Baden-Baden.

Beim havarierten Rastatter Eisenbahntunnel schreiten die Arbeiten voran. Die verschüttete Tunnelbohrmaschine wurde inzwischen geborgen. Die Bauarbeiten an den Tunnelröhren werden 2025 fortgesetzt. Die Inbetriebnahme des Rastatter Tunnels ist für Ende 2026 geplant.

Planungen zum Zentralklinikum Mittelbaden werden fortgesetzt

Die Planungen für das neue Zentralklinikum sollen konkretisiert werden. In Grundsatzbeschlüssen haben der Kreistag Rastatt und der Gemeinderat Baden-Baden für den Standort am Münchfeldsee in Rastatt gestimmt. Eine Baden-Badener Bürgerinitiative macht sich für einen Standort in Baden-Baden stark und hat einen zweiten Anlauf für ein Bürgerbegehren angekündigt. Ein erstes Bürgerbegehren wurde vom Gemeinderat für unzulässig erklärt.

Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von Pierre Boulez

Ein kulturelles Highlight gibt es im kommenden Jahr in Baden-Baden. Zum 100. Geburtstag des Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez gibt es zahlreiche Veranstaltungen. Boulez starb in der Kurstadt und lebte dort über 60 Jahre.