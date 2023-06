Zu hohe Kosten: Leichtathletik-Indoor-Meeting Karlsruhe fällt aus

Das Indoor Meeting für Leichtathleten in Karlsruhe fällt im kommenden Jahr erstmals aus. Grund sind nach Informationen des SWR die hohen Kosten für die Veranstaltung in der Karlsruher Messe.

Das für den kommenden Januar geplante Karlsruher Leichtathletik-Meeting fällt aus. Das hat der Aufsichtsrat der für die Veranstaltung zuständigen Karlsruher Event- und Marketing GmbH entschieden. Grund für den Schritt sind die hohen Kosten.

Rückkehr in die Karlsruher Europahalle noch nicht möglich

Eigentlich sollte die hochkarätige Leichtathletikveranstaltung im Januar 2024 wieder in die Karlsruher Europahalle zurückkehren. Wegen der laufenden, umfangreichen Umbauarbeiten der Halle fand das Meeting in den letzten Jahren in der Karlsruher Messe statt. Die Arbeiten an der Europahalle verzögern sich jedoch, sie steht weiterhin nicht zur Verfügung.

Weil die Kosten für das Meeting mit dem damit verbundenen Umbau der Messehalle enorm gestiegen seien, hat sich der Aufsichtsrat der Karlsruher Marketing und Event GmbH am Donnerstag nach SWR Informationen gegen die Durchführung im nächsten Jahr ausgesprochen.

"Wir werden ein Jahr pausieren, um dann wieder in den Kreis der Goldmeetings zurückzukehren."

Strenger Sparkurs der Stadt setzt auch Indoor Meeting unter Druck

Hintergrund ist auch der strenge Sparkurs der Stadt Karlsruhe. Sie plant im anstehenden Doppelhaushalt 2024/2025 Einsparungen in Höhe von mindestens 150 Millionen Euro in allen Bereichen. Die Stadt bezuschusst das Indoor-Meeting bislang jährlich mit einem hohen sechsstelligen Betrag.

Es ist das erste Mal, dass die traditionsreiche Karlsruher Leichtathletiveranstaltung in den letzten 39 Jahren ausfällt. 2025 soll das Indoor Meeting dann wieder in der Europahalle stattfinden.