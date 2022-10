Das Indoor Meeting wird im kommenden Jahr wieder Station in Karlsruhe machen - neben New York, Madrid oder Birmingham. Das Meeting ist Teil der World Athletics Indoor Tour Gold.

Das Indoor Meeting in Karlsruhe wird den Auftakt der renommierten World Athletics Indoor Tour 2023 markieren. Insgesamt sind sieben Städte Teil der jährlichen, weltweiten Tour. Darunter neben Karlsruhe unter anderem New York, Madrid oder Birmingham, wo 2024 auch die Hallenleichtathletik-Europameisterschaften stattfinden.

Spitzenathleten aus der ganzen Welt in Karlsruhe

Die Meetings, die im Rahmen der Tour stattfinden, erhalten alle den Gold-Status. Das ist die höchste Kategorie, in die ein Hallen-Meeting eingestuft werden kann. Das zeige, dass sich Karlsruhe als Standort in der internationalen Leichtathletik-Welt etabliert habe, so Meetingdirektor Martin Wacker.

Die Bedeutung des Indoor Mettings veranschaulicht auch die Liste an teilnehmenden Sportlern, die regelmäßig aus Olympiasiegern sowie Welt- und Europameistern besteht. Das Leichtathletik-Event in Karlsruhe findet im nächsten Jahr am 27. Januar statt. Der Vorverkauf startet am 28. Oktober.