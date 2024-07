Mutmaßliche Schockanrufer haben am Mittwoch versucht, 45.000 Euro von einem Ehepaar aus Karlsruhe zu erbeuten. Die Senioren drehten den Spieß jedoch um.

Zwei oder mehrere mutmaßliche Schockanrufer haben am Mittwochmittag versucht, ein Ehepaar aus Karlsruhe-Mühlburg um mehrere Zehntausend Euro zu betrügen. Die beiden Senioren erkannten jedoch die Masche und konnten einen der Betrüger der Polizei ausliefern.

Schockanruf: Betrüger sprechen von Tochter in Notlage

Die 76-jährige Frau und ihr 79-jähriger Ehemann erhielten laut Polizei gegen 14 Uhr einen Anruf von ihrer vermeintlichen Tochter. Die Person am anderen Ende der Leitung weinte und schluchzte und gab an, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben. Anschließend übernahm ein vermeintlicher Kriminalbeamter das Gespräch und forderte das Paar auf, 45.000 Euro Kaution zu zahlen, um eine Haftstrafe abzuwenden.

Schockanruf: Wie verhalte ich mich richtig? Die Landeskriminalämter warnen regelmäßig vor Schockanrufen. Kombiniert werden dabei häufig die Betrugsmaschen "Falscher Polizeibeamter" und "Enkeltrick", so die Polizei. Die Kriminellen geben sich unter anderem als Ärztinnen oder Ärzte, Polizeiangehörige sowie Bedienstete von Gerichten aus. Sie sagen beispielsweise, dass das Kind, die Enkelin oder der Enkel oder ein Bekannter plötzlich schwer erkrankt ist, einen Unfall hatte oder im Ausland inhaftiert ist. Dabei nutzen sie den ersten Schockmoment, um sich Geld zu erschleichen. Bei einem Schockanruf: Gespräch schnellstmöglich beenden, auf keinen Fall der Aufforderung folgen und eine bestimmte Taste des Telefons drücken. Nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen lassen. Europol-Beamte haben beispielsweise keine Befugnis, Bußgelder zu verhängen oder mit strafrechtlichen Konsequenzen zu drohen. Geld nie an Unbekannte übergeben oder überweisen. Die Polizeidienststelle vor Ort informieren oder online eine Meldung machen. Anzeige erstatten, wenn ein finanzieller Schaden entstanden ist.

Senioren aus Karlsruhe liefern Betrüger der Polizei aus

Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten, durchschauten die Senioren jedoch die Masche und alarmierten die Polizei. Die konnte schließlich im Rahmen einer fingierten Geldübergabe einen 23-jährigen Mann in Ludwigshafen am Rhein festnehmen. Er sitzt jetzt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetruges in Untersuchungshaft.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde weiteres Beweismittel sichergestellt. Ob der Beschuldigte noch für andere Taten verantwortlich ist, wird jetzt ermittelt.

Erst Anfang Juli wurde eine Frau aus Karlsruhe-Durlach Opfer eines Schockanrufs. Zwei bislang unbekannte Frauen erbeuteten dabei rund 500.000 Euro. Nach einer der Betrügerinnen wird derzeit mit einem Phantombild gesucht.