Am Hauptfriedhof in Pforzheim ist ein Goldbarren übergeben worden - als Bezahlung in einem vermeintlichen Notfall. Die Polizei sucht nach den Betrügern.

In Pforzheim haben Telefonbetrüger einen Goldbarren erbeutet - sie waren mit einem Schockanruf erfolgreich. Ein Mann aus Ispringen (Enzkreis) wurde nach Polizeiangaben am Montag von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Der Unbekannte behauptete, eine nahe Verwandte des Angerufenen habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden, sei eine Kaution fällig. Goldbarren an Betrüger übergeben Der Mann fuhr noch am selben Tag nach Pforzheim. Dort übergab er laut Polizei einen Goldbarren an einen Unbekannten. Der Barren hatte laut Polizei einen Wert im höheren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die möglicherweise die Übergabe im Bereich des Hauptfriedhofs Pforzheim beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Wie verhalte ich mich bei einem Schockanruf richtig? Das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz rät: Gespräch schnellstmöglich beenden, auf keinen Fall der Aufforderung folgen und eine bestimmte Taste des Telefons drücken. Nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen lassen. Europol-Beamte haben beispielsweise keine Befugnis, Bußgelder zu verhängen oder mit strafrechtlichen Konsequenzen zu drohen. Geld nie an Unbekannte übergeben oder überweisen. Die Polizeidienststelle vor Ort informieren oder online eine Meldung machen. Anzeige erstatten, wenn ein finanzieller Schaden entstanden ist.