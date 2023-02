In Mühlacker (Enzkreis) ist am Donnerstag eine Gemeinschaftsschule mit 300 Schülerinnen und Schülern geräumt worden. Laut Polizei hatte vermutlich ein Schüler im Gebäude Reizgas versprüht.

In der Gemeinschaftsschule in Mühlacker ist am Donnerstagvormittag während der Unterrichtszeit Reizgas versprüht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte mindestens ein Schüler in einer Toilette im Untergeschoss der Schillerschule das Gas verteilt.

30 Schülerinnen und Schüler erlitten Atemwegsreizungen. 13 von ihnen wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zu schweren Verletzungen kam es laut Polizei nicht.

Rettungskräfte versorgen betroffene Schülerinnen und Schüler

Bis zum Nachmittag waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Die Gemeinschaftsschule mit ihren rund 300 Schülerinnen und Schülern wurde geräumt und der Unterricht eingestellt. Die Eltern der Kinder wurden verständigt, Rettungskräfte und Notfallseelsorger betreuten die Kinder, bis sie abgeholt wurden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.