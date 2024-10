Warum die Polizei in Pforzheim über Messerangriffe informiert

Die Zahl der Messerangriffe durch Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg ist zuletzt angestiegen. Die Polizei unternimmt deshalb präventive Maßnahmen, wie an einer Schule in Pforzheim.

"Gewalt kennt nur Verlierer!" oder "Miteinander reden ist der größte Feind der Gewalt!" Es sind zwei von vielen Sätzen, die in bunten Sprechblasen an der Tafel hängen, gut sichtbar für alle. Sie sollen Jugendliche schon früh für das Thema Gewalt sensibilisieren. Video herunterladen (65,8 MB | MP4) Polizei will Gewalt und Messerangriffe präventiv bekämpfen Den Kurs zur Gewaltprävention leitet Wiebke Witzel vom Polizeipräsidium Pforzheim. Mit der 8c der Insel-Realschule bespricht sie Videos zu Mobbing oder lässt sie in Übungen selbst spüren, wie schnell Gruppendynamiken Gewalt eskalieren lassen. Seit neuestem wird auch das Thema Messerkriminalität behandelt. Denn die Zahl der Angriffe unter Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg ist laut Landeskriminalamt 2023 gestiegen. Unter dem Motto "Du bist auch ohne Waffen stark" sollen Jugendliche dazu bewegt werden, auf Messer zu verzichten und andere Konfliktlösungen lernen. Vielen sei gar nicht bewusst, welche Gefahr von Messern ausgehe, so Witzel. Karlsruhe Mutmaßlicher Täter weiter auf der Flucht Nach Messerangriff am Hauptbahnhof Karlsruhe: 29-Jähriger gesucht Nach einem Messerangriff am Freitag am Hauptbahnhof Karlsruhe sucht die Polizei einen 29-Jährigen. Gegen den Mann wurde vom Amtsgericht Karlsruhe Haftbefehl erlassen. 10:00 Uhr SWR4 am Mittwoch SWR4 Wir können Entscheidungen von jungen Menschen verändern, beeinflussen und wir können sie auf den richtigen Weg bringen. Mehr Messerangriffe durch Kindern und Jugendlichen in BW Die Zahl von Messerangriffen, an denen Kinder und Jugendliche beteiligt waren, ist laut Landeskriminalamt angestiegen. Demnach wurden vergangenes Jahr in Baden-Württemberg insgesamt 125 Kinder und 432 Jugendliche als Tatverdächtige in der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst. Das sind zehn beziehungsweise 65 Fälle mehr als noch 2022. Die PKS weist Tathandlungen, bei denen der Angriff mit einem Messer unmittelbar gegen eine Person angedroht oder ausgeführt wird, als Messerangriffe aus. Das bloße Mitführen einen Messers reicht laut Landeskriminalamt BW für eine Erfassung als Messerangriff nicht aus. Kommunikation statt Gewalt: Sensibilität zu Messergewalt schärfen Zu einem Messereinsatz an der Inselrealschule sei es in den letzten zehn Jahren nicht gekommen, erklärt der kommissarische Schulleiter Arnd Seemann. In der Stadt, so erzählen es einige Schülerinnen und Schüler, habe man aber schon Menschen mit Messern herumlaufen sehen. Eingesetzt habe es aber niemand. Bei Schülerin Veronika Nidental löst das vor allem eins aus: Angst. Sie findet, man sollte mit Kommunikation Probleme lösen. "Lieber einfach reden", erklärt sie. Ähnlich sieht das auch ihr Mitschüler Milad Roohparvar. Er findet Messer schlimm. "Man kann ganz schnell ein Leben ändern oder beenden." Schülerin Veronika Niedental hat Angst vor Menschen mit Messern. SWR Greta Hirsch Gewaltprävention bei jungen Menschen stärken Die gestiegene Inflation, ein falscher Freundeskreis, schlechte Integration - laut Wiebke Wetzel sind das alles mögliche Gründe, weshalb die Zahl der Messerangriffe unter Kindern und Jugendlichen angestiegen sein könnte. "Ich denke, Gewaltprävention muss einfach gestärkt werden", sagt sie. Und: "Wir kommen natürlich an die jungen Menschen, dadurch dass es in Deutschland die Schulpflicht gibt, extrem nah ran." Wir möchten jungen Menschen wieder Empathie und Selbstkontrolle beibringen.