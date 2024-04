Keine Busse und Straßenbahnen: Streik im ÖPNV in Karlsruhe wird verlängert

In Karlsruhe und Baden-Baden stehen seit Donnerstag viele Straßenbahnen und Busse still. In Karlsruhe wird der Streik bis Sonntagfrüh verlängert, kündigte die Gewerkschaft ver.di an.

In Karlsruhe stehen Busse und Straßenbahnen bis Sonntagfrüh drei Uhr still. Das teilte die Gewerkschaft ver.di am Freitagvormittag mit. Beschäftigte der Werkstatt der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) sollen sogar bis Dienstag streiken. Baden-Baden sei von der Verlängerung nicht betroffen. Zur Begründung hieß es, dass man "Überraschungseffekte" in einem Streik nutzen wolle, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen.

Die Gewerkschaft ver.di bestreikt seit Donnerstag die Verkehrsbetriebe Karlsruhe und die Verkehrsbetriebe Baden-Baden. Die Karlsruher Tramlinien, die Merkurbergbahn in Baden-Baden und einige Buslinien fahren nicht. Die Gewerkschaft ver.di spricht von einer sehr guten Streikbeteiligung.

Zuspitzung in Karlsruhe: Streik einen Tag länger

Auf einer Streikversammlung bei den Verkehrsbetrieben in Karlsruhe am Freitag verlängerte die Gewerkschaft ver.di ihren Streikaufruf für Karlsruhe um einen Tag. Man befinde sich schließlich in einem Erzwingungsstreik, betonte der Karlsruher ver.di-Geschäftsführer Thorsten Dossow gegenüber dem SWR. Damit soll vor der nächsten Verhandlungsrunde am kommenden Mittwoch der Druck auf die kommunalen Arbeitgeber weiter erhöht werden.

Die Verlängerung des Streiks in Karlsruhe führen wir durch, weil wir am Verhandlungstisch Stagnation haben!

Stimmung zwischen Tarifpartnern in Karlsruhe besonders angespannt

Die Fronten zwischen der Gewerkschaft und den Verkehrsbetrieben in Karlsruhe sind offensichtlich besonders verhärtet. Aus Gesprächen neben den Tarifverhandlungen wisse man, dass andere kommunale ÖPNV-Unternehmen bereit wären, mehr auf den Tisch zu legen, so der Karlsruher ver.di-Chef. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) habe als Aufsichtsratsvorsitzender der VBK die Finanzen des Unternehmens im Blick. Aber auch Mentrup müsse einsehen, betonte Dossow, dass sich an dieser Stelle etwas bewegen müsse.

96 Prozent aller Mitglieder haben sich an Urabstimmung bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe beteiligt. Das zeigt die große Streikbereitschaft!

So bewegen Sie sich trotz Streik innerhalb von Karlsruhe

In Karlsruhe können Fahrgäste auch während dieser Streiktage mit den Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) fahren. Darauf verweist der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV). Die Stadtbahnen im Raum Karlsruhe sind vom Streik nicht betroffen. Das sind die Linien S1, S11, S12, S31, S32, S4, S5, S51. S52, S6, S7, S8 und S81. Die Linie S2 ist während des Streiks nicht in Betrieb. Für sie sind die Verkehrsbetriebe Karlsruhe zuständig.

Einige Buslinien in Karlsruhe befördern auch während des Streiks Passagiere in Karlsruhe. Mit Einschränkungen sind die Linien 27, 30, 31, 44, 47, 60E, 62 und 73 nutzbar. Das KIT-Shuttle fährt ohne Unterbrechung und nach normalem Fahrplan.

So fährt der ÖPNV in Baden-Baden

In Baden-Baden können Fahrgäste die Linien 203, 215 und 201E nutzen und auch die Regionalbuslinien 244, X44, X45, 262 und 292 verkehren wie gewohnt.