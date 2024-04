Tulpen und Sonnenstrahlen als Kunst auf dem Boden - die sollen Besucher in Karlsruhe von den vielen Baustellen ablenken. Junge Künstler haben auch was davon.

Seit April wird die Kaiserstraße in der Karlsruher Innenstadt umgebaut und umgestaltet. Wo gerade nicht der Boden aufgerissen wird, ist Platz für Kunst - das finden zumindest die jungen Künstler, die dort die Straße jetzt als Leinwand nutzen. Ein Farbenmeer aus pink, blau, grün und gelb soll den Besuchern den Aufenthalt in der Innenstadt angenehmer machen - trotz der Baustellen.

Eine große Fläche an der Kaiserstraße ist schon bunt. Das Gemälde soll aber noch größer werden und mit den Baustellen zusammen weiterwandern. Beteiligt an dem Kunstprojekt sind die Citymarketing GmbH, das Quartier Marktplatz Carré, das Hip Hop Kulturzentrum Combo und die Mobile Jugendarbeit. Die jungen Künstlerinnen und Künstler, die daran beteiligt sind, sollen durch das Projekt gefördert werden.

In die Karlsruher Innenstadt kehrt der Frühling ein. Ein riesen Gemälde soll von den vielen Baustellen ablenken. KME

Baustellen in Karlsruhe verschönern: Planung der Tulpen dauerte zwei Jahre

Das Kulturzentrum Combo bietet jungen Menschen aus Karlsruhe seit fast 20 Jahren einen Raum, um sich kreativ zu entfalten. Die Idee für die Gestaltung der Baustellenumgebung kam vom Karlsruher Künstler und Mitgründer von Combo Baske Tobetrue.

Wir hatten schon 2022 die ersten Ideen eine Bodenbemalung in der Karlsruher Kaiserstraße und Lammstraße zu machen und das hat sich dann über die zwei Jahre entwickelt.

Die Inspiration für das abstrakte, bunte Design sei ihm nicht in Karlsruhe gekommen, sondern bei einem Besuch in Seoul in Südkorea, erklärt Baske Tobetrue. Die Straßen in dem studentischen Viertel Hongdae seien großflächig bunt bemalt und eine Attraktion für Besucher. Gemeinsam mit den jungen Künstlern aus dem Kulturzentrum Combo entstand dann die genaue Ausgestaltung.

Bunte Farben gegen graue Baustellen in Karlsruhe auf der Kaiserstraße

Viele junge Künstler engagieren sich beim Baustellen-Projekt

Viele von den Jugendlichen sind schon lange im Kulturzentrum Combo aktiv - sie sprühen Graffiti, tanzen oder machen Musik. Als die ersten großen Teile des Bodengemäldes entstanden, waren 14 von ihnen als Helfer dabei. Unter ihnen waren auch Tänzerinnen, die normalerweise kein Graffiti machen. Die Möglichkeit so großflächig die Straße zu bemalen habe für Begeisterung und Erstaunen gesorgt. Baske Tobetrue erinnert sich, dass der 15-jährige Lenny überrascht gefragt habe: "Wie habt ihr das hingekriegt, dass man in der Kaiserstraße malen kann?"

Eine Künstlerin malt in der Karlsruher Innenstadt ein buntes Frühlingsbild auf den grauen Betonboden. optimistisch gesehen/Mehmet Ibi

Baustellen in der Karlsruher Kaiserstraße werden bunt

Solange an den Baustellen in der Kaiserstraße gearbeitet wird, soll der farbenfrohe Boden im Gegenzug die Besucher erfreuen. Schon jetzt scheint er dieses Ziel zu erreichen. Trotz Wind und Lärm bleiben viele Passanten für ein Selfie auf den Tulpen stehen oder folgen mit ihrem Blick den aufgemalten Sonnenstrahlen, die diese umrahmen.

Voraussichtlich noch bis November kann man über die Straßenkunst an dieser Stelle schlendern. Dann wird dort die Baustelle eröffnet, wo jetzt noch Tulpen zu bestaunen sind. Aber Künstler Baske Tobetrue stellt in Aussicht: Dafür werden andere Stellen frei, die dann bemalt werden könnten - eben ein organisches Kunstwerk.