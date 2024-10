Der 23-jährige Kunsthochschüler Carlo Krone erhält den art KARLSRUHE-Preis

• Stuttgarter Ballettwunder – In einem Kinofilm wird der große Meister des Stuttgarter Balletts, John Cranko, gefeiert

• „Mein Vater der Schwurbler“ – Ika Sperling erzählt ihre Kindheit in der Pfalz als Graphic Novel

• Der erste queere Kuss der Filmgeschichte – Auf den Spuren der Trickfilm-Pionierin Lotte Reiniger

• Warum wir gemeinsam singen sollten – Komponist und Chorleiter Neo Muyanga knüpft an südafrikanische Traditionen an und bringt Menschen singend zusammen

• Kulturtipps – „Enjoy Jazz" - Jazzfestival in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen, „Sachlich neu" - Auftaktausstellung zu 100 Jahre „Neue Sachlichkeit" in Mannheim, „Grenzenlos Kultur" inklusives Theaterfestival in Mainz

• Von Hip-Hop bis Brass – Newcomer-Jazzpreis für Saxophonist Paul Scheugenpflug aus dem Westerwald