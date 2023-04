In der Karlsruher Innenstadt hat der Umbau der Kaiserstraße begonnen. Die Einkaufsstraße soll bis Ende 2025 unter und über der Erde neu gestaltet werden.

Die Karlsruher Innenstadt bekommt ein neues Gesicht. Am Dienstag haben die Umbauarbeiten in der Kaiserstraße begonnen. Die insgesamt rund 11 Millionen Euro teuren Arbeiten sollen zweieinhalb Jahre lang dauern.

Erste Baustelle am Marktplatz in Karlsruhe

Bagger haben zu Beginn der Arbeiten Straßenbelag auf Höhe des Marktplatzes entfernt. In den kommenden Wochen werden hier die alten Gleise ausgebaut. Sie werden nicht mehr gebraucht, nachdem S-Bahnen und Straßenbahnen seit Fertigstellung der Kombilösung im Dezember 2021 unter der Kaiserstraße fahren. Die Einkaufsstraße wird im Rahmen der Arbeiten komplett neu mit Natursteinen geplastert.

"Die Kaiserstraße wird fit gemacht für die Zukunft!"

OB Mentrup: Deutliches Signal für Investoren

Beim offiziellen Startschuss der Bauarbeiten neben der Pyramide auf dem Marktplatz unterstrich Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) den besonderen Wert der neuen Kaiserstraße nach Fertigstellung. Zum einen seien die Baumaßnahmen ein klares Signal an Investoren, hier Geschäfte zu eröffnen. Zum anderen habe die neue Kaiserstraße aufgrund der besonderen baulichen Gestaltung einen hohen Wert für Bürgerinnen und Bürger.

"Wenn der erste Abschnitt fertig ist, werden die Leute merken, welche beruhigende Wirkung es auf das Auge hat, weil wir eine sehr einheitliche Gestaltung bekommen."

Baustelle wandert auf der Kaiserstraße

Die Umbauarbeiten sollen laut Stadt so wenig wie möglich stören. Es soll jederzeit genügend Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer bleiben. Für einen reibungslosen Ablauf sind die Arbeiten in neun Abschnitte unterteilt. So wird sich die Baustelle schrittweise bis Oktober 2025 in Richtung Durlacher Tor im Osten der Stadt und in Richtung Europaplatz im Westen bewegen.

So soll in ein paar Jahren die Innenstadt von Karlsruhe aussehen © bloomimages, Berlin Bild in Detailansicht öffnen So soll in ein paar Jahren die Innenstadt von Karlsruhe aussehen © mach:idee, R. Mach Bild in Detailansicht öffnen So soll in ein paar Jahren die Innenstadt von Karlsruhe aussehen © mach:idee, R. Mach Bild in Detailansicht öffnen

Neben neuem Natursteinpflaster werden unterirdisch neue Strom-, Daten- und Wasserleitungen eingebaut. Oberirdisch werden unter anderem Bänke, Mülleimer und Litfaßsäulen eingerichtet. Auch neue Bäume werden gepflanzt. Die Stadt Karlsruhe informiert im Internet für die Arbeiten und den vorgesehenen Zeitplan.