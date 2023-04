Eineinhalb Jahre nach Fertigstellung der Karlsruher Kombilösung bekommt die Kaiserstraße in der Innenstadt ein neues Gesicht. Die Bauarbeiten beginnen am kommenden Dienstag.

Seit Dezember 2021 fahren die Bahnen unterhalb der Karlsruher Kaiserstraße. Jetzt werden auch die letzten Spuren des oberirdischen S-Bahn- und Tram-Verkehrs beseitigt. Am Dienstag beginnen die Bauarbeiten. Die alten Gleise werden entfernt, die Einkaufsstraße bekommt ein neues Gesicht. Die Gesamtkosten des Projekts liegen bei rund 11 Millionen Euro.

Einschränkungen beim Bau sollen so gering wie möglich bleiben

Zweieinhalb Jahre lang sollen die Arbeiten insgesamt dauern. Sie sind in verschiedene Bauabschnitte unterteilt, um die Einschränkungen durch die Großbaustelle so gering wie möglich zu halten. So soll während der Arbeiten genügend Platz für Fußgänger und Radverkehr bleiben. Auch die Geschäfte sollen so gut wie möglich zugänglich sein.

Alte Gleise als Karlsruher Souvenir

In einem ersten Schritt werden die Pflasterarbeiten auf dem Marktplatz fortgesetzt. Und es werden Abschnitt für Abschnitt die alten Gleise entfernt. Sie sollen in kleine Stücke zerschnitten und als besonderes Andenken zu einem späteren Zeitpunkt verschenkt werden. Mit verschiedenen Marketingmaßnahmen und einer eigenen Internet-Seite will die Stadt die Bauarbeiten begleiten und sichtbar machen.

Die Karlsruher Kaiserstraße bekommt ein neues Gesicht Pressestelle © mach:idee, R. Mach

Baustelle auf der Kaiserstraße wandert von West nach Ost

In neun Abschnitten und Bauphasen wird die Baustelle von West nach Ost wandern. Die jetzt beginnende ersten Bauphase endet im Juni. Dann schließt sich Abschnitt für Abschnitt bis Oktober 2025 an. Neben dem Ausbau der Gleise werden neue Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation, Beleuchtung, Entwässerung und Fernwärme verlegt. Darüber hinaus werden unter anderem Brunnen, Mülleimer, Litfaßsäulen und Fahrradabstellplätze eingerichtet.

Neue Bäume nach Streit um alte Platanen

Am Ende der Arbeiten werden in der neuen Kaiserstraße Bäume gepflanzt. Nach dem monatelangen Streit um die Fällung von alten Platanen in der Einkaufsstraße steht noch nicht fest, wo und welche Bäume gepflanzt werden. Daneben wird auf der gesamten Fläche von rund 13.000 Quadratmetern neues Natursteinpflaster verlegt. Mit dem neuen Gesicht der Kaiserstraße enden in zweieinhalb Jahren die letzten großen Arbeiten in Folge des Gesamtprojekts Kombilösung.