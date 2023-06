Im Landkreis Rastatt sind am Freitag zwei junge Fischadler beringt worden. Die Jungvögel sind etwa zwei Monate alt. Es ist der erste Fischadlernachwuchs in Baden-Württemberg seit 1907.

Die beiden Jungvögel sind bei bester Gesundheit, bestätigte Daniel Schmidt-Rothmund vom Naturschutzbund (NABU) nach einer ersten Untersuchung der Tiere. Die Beringung dient als Grundlage für wissenschaftliche Untersuchungen.

Zwei Jungtiere sind gesund

Ursprünglich waren drei Eier im Horst, bei der Beringungsaktion am Freitag fanden die Naturschützer aber nur zwei Jungtiere vor - ein 1178 Gramm schweres Männchen und ein 1458 Gramm schweres Weibchen. Was mit dem dritten Ei geschehen ist, ist unklar. Trotzdem gibt es gute Nachrichten: Die beiden Jungvögel werden es schaffen. Sie sind stark und gesund.

Daniel Schmidt-Rothmund vom NABU mit einem der jungen Fischadler SWR Patrick Neumann

Kletterer holt Jungtiere aus Nest in 25 Metern Höhe

Die Beringung der jungen Fischadler war nicht ganz einfach: Ein Profi-Kletterer hatte die Jungvögel unter Anleitung von Schmidt-Rothmund aus ihrem Nest auf einer Kiefer am Rhein in 25 Metern Höhe geholt und sie in einem Sack an einem Seil heruntergelassen. Die Adler-Eltern kreisten währenddessen sorgenvoll am Himmel. Nach der Beringung am Boden ging es nach wenigen Minuten wieder mit dem Seillift in den Horst.

"Die Nahrungsversorgung ist sichergestellt. Fische gibt es am Rhein reichlich. Die fangen die Fischadler im Flug knapp unter der Wasseroberfläche."

Erste erfolgreiche Fischadler-Brut nach 116 Jahren in Baden-Württemberg

Nach 116 Jahren hat in Baden-Württemberg erstmals wieder ein Fischadler-Paar gebrütet. Ursprünglich hielt es sich in Frankreich auf, nun hat es sich im Badischen eingerichtet. Die Jungtiere dürften in rund drei Wochen ihre ersten Flugübungen machen. Im August verlassen sie dann voraussichtlich die Oberrheinebene und legen eine Strecke von rund 5.000 Kilometer bis nach Westafrika zurück, um zu überwintern.

Ein Fischadler-Pärchen mit drei Eiern löste vor wenigen Wochen eine kleine Sensation im Landkreis Rastatt aus NABU/Daniel Schmidt-Rothmund

Junge Fischadler heißen Balbü und Kju

Die Namen für die beiden Jungvögel sind auch schon ausgewählt: Sie sollen nach Angaben des NABU auf Balbü und Kju getauft werden. "Balbü ist eine Kurzform des französischen Worts für Fischadler, Balbuzard", so Schmidt-Rothmund. Und weiter: "Kju nimmt Bezug auf den charakteristischen 'kju-kju-kju'-Warnruf."