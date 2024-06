Zusätzlich am Wahlsonntag

Großer Wahltag am Sonntag in Ispringen: Neben der Kommunal- und Europawahl stimmen die Bürger auch über die Planungen für ein Neubaugebiet ab - ein hoch emotionales Thema in der Gemeinde.

Am Sonntag entscheiden die Ispringerinnen und Ispringer (Enzkreis) über die Zukunft des geplanten Neubaugebiets "Weglanden". Eine Bürgerinitiative setzt sich für den Stopp ein und hat im Vorfeld genügend Unterschriften für einen Bürgerentscheid gesammelt. SWR-Reporterin Annika Jost über die Planungen des Neubaugebiets: Die Kontrahenten versicherten im Vorfeld: Egal wie der Bürgerentscheid letztendlich ausgehen wird, sie werden das Ergebnis akzeptieren. Das sei gelebte Demokratie. Geplantes Neubaugebiet: Wie viel Wohnraum braucht es in Ispringen Das geplante Neubaugebiet hat im Vorfeld zu große Diskussionen geführt. Eine Bürgerinitiative will statt des Neubaugebietes eine Verdichtung im Ortskern. Die Initiative plädiert dafür, Leerstände und freie Flächen zu nutzen, bevor über ein Neubaugebiet nachgedacht wird. Der demographische Wandel würde in den nächsten Jahren zu immer mehr Leerständen in der Gemeinde führen. Laut Angaben der Gemeinde reichen diese jedoch nicht aus, um den zukünftigen Bedarf zu decken. Die Initiative bezweifelt diese Angaben. Kommt das Neubaugebiet? Die Bürgerinitiative "Weglanden" ist dagegen. Ein Bürgerentscheid soll Klarheit bringen. SWR Ispringens Bürgermeister Thomas Zeilmeier (parteilos) ist der Meinung, dass mehr Wohnraum durch ein Neubaugebiet notwendig sei. Der Gemeinderat stimmte mit einer Mehrheit der Planung des Neubaugebiets zu. Ispringen sei eine der ältesten Gemeinden im Enzkreis, so der Bürgermeister. Dies ist ein Problem für die Steuereinnahmen, das ehrenamtliche Engagement und für die örtliche Grundschule. Ein Neubaugebiet soll wieder junge Familien ins Dorf locken. Das Thema Wohnraum ist in vielen Kommunen im Land ein wichtiges Thema. Es gibt unterschiedliche Lösungsansätze, um genügend Wohnungen für die Menschen bereit zu stellen. Letztendlich haben jedoch viele Dörfer und Städte mit den selben Problemen zu kämpfen: Zu wenig Platz. Ispringen, Freiburg, Mannheim "Zugehört" - Serie zur Kommunalwahl BW 2024 Hohe Mieten, steigende Immobilienpreise: Was tun für bezahlbares Wohnen in BW? In den Städten Baden-Württembergs ist bezahlbarer Wohnraum Mangelware. Aber auch im ländlichen Raum ist fast nichts mehr zu finden. Was können Kommunen tun? Ein Blick ins Land. 18:00 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW Pro und contra Neubaugebiet - Entscheidung am Tag der Europawahl Die Bürgerinitiative sieht den Naturschutz als größtes Problem beim geplanten Neubaugebiet. Die Natur und landwirtschaftlicher Boden am Ortsrand würde versiegelt und dauerhaft zerstört. Das schade auch den Bürgerinnen und Bürgern, denn der Verkehr im Gebiet würde sich massiv erhöhen und ein "wertvoller Teil des Ispringer Naherholungsgebietes geht für immer verloren", wie es auf der Webseite der Initiative heißt. Bürgermeister Thomas Zeilmeier auf dem Acker, der Teil des Neubaugebiets in Ispringen im Enzkreis werden soll. SWR Bürgermeister Zeilmeier hat für den Naturschutz Lösungskonzepte im Hinterkopf. Zum Beispiel begrünte Fassaden oder Grünflächen zwischen den Baugebieten. Er möchte zudem verhindern, dass in dem Gebiet nur Einfamilienhäuser entstehen. Mit Mehrfamilienhäusern und betreutem Wohnen sollen vor allem Menschen, die aktuell in einem zu großen Haus leben, die Möglichkeit bekommen, sich zu verkleinern. Dann würden Einfamilienhäuser frei werden, die von Familien bezogen werden könnten. Wie kommt es zu einem Bürgerentscheid? Damit es einen Bürgerentscheid geben kann, braucht es entweder ein sogenanntes Bürgerbegehren oder der Gemeinderat beschließt mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder, dass zu einer bestimmten Angelegenheit ein Bürgerentscheid durchgeführt wird.



Ein Bürgerbegehren muss schriftlich beantragt werden. In der Regel müssen dafür sieben Prozent aller wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger das Bürgerbegehren mit einer Unterschrift unterstützen. Der Gemeinderat prüft, ob das schriftlich eingereichte Bürgerbegehren zulässig ist. Ist das der Fall, leitet er die notwendigen Maßnahmen für ein Bürgerentscheid ein. Hinfällig wird der Bürgerentscheid nur dann, wenn der Gemeinderat, die im Bürgerbegehren verlangte Maßnahme übernimmt. Quelle: Beteiligungsportal Baden-Württemberg