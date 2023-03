Schlagerstar aus Bretten: Olaf der Flipper wird 77

40 Jahre lang war Olaf Malolepski aus Bretten (Kreis Karlsruhe) mit den Flippers erfolgreich. Vor zwölf Jahren startete er eine Solokarriere. Heute feiert Olaf der Flipper seinen 77.Geburtstag.

Grund zur Freude hat der frühere Frontmann der Kultgruppe nicht nur wegen seines Geburtstags. Mit dem Lied "Wir sagen danke schön" hat der Sänger im vergangenen Jahr einen echten Überraschungshit gelandet. 2009 schrieben die Flippers den Song zu ihrem 40- jährigen Jubiläum. Zwei Jahre später machte die Erfolgsgruppe Schluss. Für Olaf Malolepski, der 1946 in Magdeburg geboren wurde, brachte die Neuauflage des alten Liedes einen unerwarteten Karriereschub, bei dem er neue Fans dazugewonnen hat.

Kultstatus bei jungen Fans

Vor allem die Jungen haben den Song und die Musik von Olaf dem Flipper für sich entdeckt. In Discos läuft das neuaufgelegte Flippers-Lied rauf und runter, einige DJ-Remix-Versionen gibt es auch schon. Das Lied sorgt dafür, dass Olaf der Flipper, wenn er mit seiner Tochter Pia auf Tour geht, immer jüngere Fans vor seiner Bühne ausflippern sieht. Ob in deutschen Hallen oder am Ballermann auf Mallorca - die Auftritte von Olaf dem Flipper sind gefragt.

Frisch wie einst auf der Bühne- Flipper Olaf wird 77 SWR

"Die Fans, die singen das alles mit. Hör ich auf, singen die weiter, das ist großartig."

Olaf Malolepski ist auch glücklich, weil es seiner Frau Sonja nach ihrer Krebserkrankung endlich wieder deutlich besser geht. Für ihn das schönste Geburtstagsgeschenk. Die beiden sind seit 52 Jahren verheiratet. Und seit Jahrzehnten ist sie zuständig für Olafs perfekte Frisur. Sie ist so etwas wie sein Markenzeichen. Falls Sonja seine Haare vor einem Auftritt mal nicht frisieren kann, fällt es den Fans auf.

"Ich hab da so gewisse Techniken. Die Haare liegen nicht jeden Tag gleich. Aber das Geheimnis ist einfach der Lockenstab."

Der Lockenstab ist für Olaf den Flipper auch künftig gefragt. Die zweite Karriere des kultigen Schlagerstars aus Bretten läuft richtig gut. Erst am Samstag stand er bei der Schlagernacht in der Mannheimer SAP Arena vor 12.000 Menschen auf der Bühne. Demnächst stehen Fernsehauftritte wie bei Andy Borgs Schlagersendung in Baden-Baden an. Auch sein neues Album soll bald erscheinen. Die erste Single ist schon veröffentlicht. Wenn es nach Olaf geht, kann es noch lange so weitergehen.

"Mit 77 geht es erst richtig los. Vorher war nur Ouvertüre. Jetzt geben wir Gas."

Verrückte Schlagerwelt - Olaf der Flipper rockt mit 77 Jahren ein Publikum, in dem viele seine Enkel sein könnten. Und genießt dabei jede Sekunde seines neuen Erfolges. Das Leben sagt eben mitunter ganz uerwartet "danke schön."